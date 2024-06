Jüngster EM-Spieler aller Zeiten Lamine Yamal - frühreif auf höchstem internationalen Niveau Stand: 20.06.2024 00:04 Uhr

Nach nur einem Spiel weiß die Fußballwelt nun ganz genau, weshalb Spanien auf einen 16-Jährigen setzt. Rekordspieler Lamine Yamal unterstreicht bei der EM 2024, weshalb er der derzeit wohl gefragteste Spieler der Welt ist.

Daniel Carvajal wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. Sein Weg führte den spanischen Verteidiger schnurstracks auf die rechte Außenbahn, wo der Flankengeber schon freudig auf den Torschützen wartete.

Endlich angekommen, nahm Carvajal Lamine Yamal dann auch glückselig in den Arm, herzte ihn inständig und gab ihm noch einen freundschaftlichen Klaps auf den Hinterkopf.

Das 3:0 für Spanien gegen das bei dieser EM 2024 eigentlich hoch gehandelte Kroatien war die Entscheidung in diesem Auftaktspiel für die Iberer. Und maßgeblichen Anteil an dem Erfolg hatte nicht nur aufgrund seiner Vorlage eben jener Yamal, der in den vergangenen Wochen und Monaten so ziemlich jeden Altersrekord unterboten hat, der so im Profifußball existiert.

Einige Superlative

Mit gerade einmal 16 Jahren und 338 Tagen war er mit seinem Einsatz gegen die Kroaten jüngster Spieler der EM-Historie. "Es ist ein Traum, mit 16 Jahren die EM zu spielen" , sagte der junge Mann in einer Mischung aus Ehrfurcht und Begeisterung nach seinem Debüt.

Doch damit nicht genug der Superlative: Yamal debütierte für den FC Barcelona in der Primera Division bereits mit 15 Jahren, neun Monaten und 16 Tagen. Und: Der junge Mann aus Esplugues de Llobregat - einer kleinen Stadt in der katalanischen Provinz Barcelona - war bei seinem ersten Pflichtspiel für Spanien erst 16 Jahre, einen Monat und 26 Tage alt. Ebenfalls Rekord.

Mittlerweile hat er acht Spiele für die Iberer absolviert und dabei zwei Tore erzielt und fünf Vorlagen gegeben - kaum zu glauben.

Yamal trägt noch Zahnspange und sein jugendliches Antlitz lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass es sich um einen jungen Mann im pubertären Alter handelt. Sein Fußball ist aber der eines reifen Mannes.

Die "Marca" adelt Yamal

Für Yamal dürfte indes nur das Attribut "Supertalent" eine adäquate Beschreibung sein. Seine Unbekümmertheit auf dem Spielfeld gepaart mit einer für ihn kaum altersgerechten Abgeklärtheit sorgen für eine Frühreife auf höchstem internationalen Niveau, die es so wohl noch nie gab.

Die Marca, die Sport-Tageszeitung mit der höchsten Auflage in Spanien, adelte Yamal nach dem Kroatien-Spiel als " einen 16-jährigen Erwachsenen ". Der Offensivspezialist scheint seine Jugend einfach zu überspringen.

Eine Milliarde Euro Ablösesumme

Yamal ist ein derart außergewöhnliches Talent, das sich seine Ablösesumme in Sphären bewegt, in denen wohl selbst die im Fußball derzeit engagierten Ölscheichs nicht zuschlagen werden. Der nur noch bis 2026 an Barcelona gebundene Yamal soll schließlich erst ab einer Milliarde Euro den Klub vorzeitig verlassen dürfen.

"Wenn ich einen Club besitzen würde, wäre er der erste Spieler, den ich kaufen würde, wenn ich genügend Geld hätte" , sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bei seinem Besuch im Trainingscamp der slowenischen EM-Mannschaft in Wuppertal. Wohl alle großen Fußballklubs wären wohl froh, diesen jungen Mann in ihrem Kader zur Verfügung zu haben.

Klassiker gegen Italien

Derzeit zählt für Yamal allerdings nur die EM in Deutschland. Die Spanier treffen am Donnerstag (20.6.2024, 21 Uhr) in der Gruppe B in Gelsenkirchen zum Klassiker auf Italien. Ein "vorgezogenes Finale. Es ist das bisher wichtigste Spiel" , sagte Spanien-Trainer Luis de la Fuente unmittelbar vor dem Duell.

Und Yamal dürfte, wenn nicht noch etwas außergewöhnliches passiert, wieder mitten drin sein. Die Blicke nicht nur der spanischen Fußballfans werden sich dann wieder vor allem auf dem jungen Mann aus Barcelona richten.