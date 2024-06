Testspiele zur EM 2024 Italien müht sich zu EM-Testsieg, Nullnummer für Frankreich Stand: 09.06.2024 23:14 Uhr

Titelverteidiger Italien hat seine Generalprobe für die Fußball-EM in Deutschland mit Mühe gewonnen. Auch EM-Debütant Georgien und die Slowakei feierten Siege. Dafür blieb Frankreich gegen Kanada torlos.

Fünf Tage nach der enttäuschenden Nullnummer gegen die Türkei schlug Italien am Sonntag (09.06.2024) in Empoli Bosnien-Herzegowina mit 1:0 (1:0). Davide Frattesi von Meister Inter Mailand gelang weniger als eine Woche vor dem Start ins Turnier das Tor des Tages.

Frattesi traf in der ersten Hälfte (38.) nach einer Hereingabe von Federico Chiesa (Juventus Turin) gegen das Team des neuen bosnischen Nationaltrainers Sergej Barbarez.

Frankreich enttäuscht

Frankreich konnte bei seinem letzten Test ebenfalls nicht überzeugen. In Bordeaux kamen "Les bleus" nicht über ein 0:0 gegen Kanada hinaus.

Eine letzte Chance vergab Superstar Kylian Mbappé, der in der Nachspielzeit mit einem Solo über links am kanadischen Schlussmann Maxime Crépeau scheiterte.

Sagnol feiert Georgien-Sieg

Georgien mit Nationaltrainer Willy Sagnol hat vor dem EM-Debüt noch einmal Selbstvertrauen getankt. In Montenegro setzte sich das Team um Stürmerstar Khvicha Kvaratskhelia vom SSC Neapel mit 3:1 (2:0) durch.

Otar Kiteishvili (10.) und Georges Mikautadze (33.) trafen für die Georgier, die den ersten Gegentreffer des Jahres hinnehmen mussten: Ex-Herthaner Stefan Jovetic konnte verkürzen (66.), doch Budu Zivzivadze (83.) vom Karlsruher SC und Laszlo Benes (90.) vom Hamburger SV stellten den Endstand her.

Deutlicher Sieg für die Slowakei

Die Slowakei gewann das letzte Vorbereitungsspiel ebenfalls. Gegen Wales holte die Mannschaft von Trainer Francesco Calzona einen souveränen 4:0 (1:0)-Sieg..

In Trnava traf Juraj Kucka (45.) traf für die Slowaken mit einem Fernschuss, bei dem sich Wales-Torhüter Danny Ward verschätzte, zur Führung. Robert Bozenik (56.) und der Waliser Ethan Ampadu (60.) mit einem Eigentor erhöhten. Außerdem absolvierte der lange verletzte Innenverteidiger und Kapitän Milan Skriniar das zweite Länderspiel in Serie von Beginn an. Auch Peter Pekarik von Hertha BSC stand in der Startformation.