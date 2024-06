Testspiele zur EM 2024 DFB-Gegner Schweiz und Ungarn bereit für den Start Stand: 08.06.2024 19:57 Uhr

Generalproben bestanden: Ungarn und die Schweiz haben bei ihren letzten Tests vor dem EM-Start einen guten Eindruck hinterlassen. Ungarn siegte am Samstag (08.06.2024) deutlich mit 3:0 (3:0) gegen Israel, die Schweiz trotzte starken Österreichern ein 1:1 (1:1)-Remis ab.

Bereits am Freitag hatte die deutsche Nationalmannschaft ihre Generalprobe gegen Griechenland (2:1) zwar erfolgreich bestritten, jedoch keine überzeugende Leistung gezeigt. Einen Tag später konnte sich das DFB-Team ein Bild davon machen, in welcher Verfassung sich zwei ihrer Gruppengegner befinden. Ungarn traf auf Israel, die Schweiz empfing Österreich zum Duell der Alpenstaaten, die bei der EM zu den Geheimfavoriten gehören.

Österreich mit Blitzstart, Schweiz kommt zurück

Und dieses Aufeinandertreffen war durchaus ein Vorgeschmack auf das in der nächsten Woche beginnende EM-Turnier. Österreich stand tief, spielte gewohnt aggressiv und konterte die Schweizer schon in den ersten Minuten aus. Christoph Baumgartner zog einen Sprint mit dem Ball aus der eigenen Hälfte an, schaffte es bis vor "Nati"-Keeper Yann Sommer und behielt die Nerven (5. Minute).

Die Schweiz meldete sich aber zurück, konnte vor allem dank Granit Xhaka die Spielkontrolle übernehmen - und war selbst erfolgreich. Einen Schuss von Ruben Vargas konnte Torhüter Heinz Lindner ähnlich wie Manuel Neuer am Vortag nur abklatschen lassen und Sylvain Widmer staubte ab (26.). Der verdiente Ausgleich in einer sehr intensiven Partie.

Die verlor in der zweiten Halbzeit deutlich an Tempo und Zweikampfhärte, dazu wechselten beide Teams mehrfach und gaben auch den Ergänzungsspielern eine Chance, sich letztmals vor dem EM-Beginn zu zeigen - es passierte aber nicht mehr allzu viel. Dennoch zeigten sowohl die Schweiz als auch Österreich, dass sie bereit für ihr erstes Gruppenspiel sind.

Ungarn reicht Blitz-Dreierpack

Mit großem Selbstbewusstsein starten dürfte in der nächsten Woche Ungarn, das dank einer furiosen Anfangsphase eine nahezu optimale Generalprobe hinlegte. Drei Tore zwischen der 11. und 22. Minute entschieden frühzeitig die Partie gegen Israel, Rolland Sallai vom SC Freiburg gelang der erste Treffer (11.), Barnabas Varga legte kurz darauf mit einem Doppelpack nach (19./22.).

Das DFB-Team, das die EM am 14. Juni (21 Uhr) gegen Schottland eröffnen wird, das bei seinem letzten Test gegen Finnland (2:2) unentschieden spielte, bekommt es im zweiten Gruppenspiel mit Ungarn zu tun (19. Juni, 18 Uhr). Das Spiel gegen die Schweiz beschließt die Vorrunde am 23. Juni (21 Uhr).

Serbien mit starker Leistung, Portugal aus dem Trott

Auch weitere EM-Teilnehmer waren am Samstag ein letztes Mal im Testeinsatz. Slowenien kam gegen Bulgarien nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, Serbien überzeugte beim 3:0 (1:0) in Schweden. Portugal musste dagegen nach einer perfekten EM-Qualifikation seine zweite Niederlage in diesem Jahr hinnehmen. Die Mannschaft um Cristiano Ronaldo, der nicht zum Einsatz kam, unterlag Kroatien mit 1:2 (0:1). Im März hatten die Portugiesen bereits in Slowenien (0:2) verloren.

Eine erfolgreiche Generalprobe feierte dagegen Dänemark, das Norwegen um Superstar Erling Haaland, der den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte, mit 3:1 (2:0). Am Abend sind ebenfalls noch Belgien (gegen Luxemburg) und Spanien (gegen Nordirland) im Einsatz.