Aufstellung gegen Spanien Finale in Berlin - Spanien setzt wieder auf Dani Carvajal Stand: 14.07.2024 19:26 Uhr

Mit Youngster Lamine Yamal und dem Leipziger Spielmacher Dani Olmo startet Spanien in das EM-Finale gegen England in Berlin. Abwehr-Oldie Dani Carvajal kehrt in die Stammelf zurück.

Die beiden Offensivstars sollen ab 21 Uhr (live im Ersten, im Stream und bei sportschau.de im Ticker) im Verbund mit Flügelstürmer Nico Williams und Kapitän Alvaro Morata für die Tore auf dem Weg zum vierten EM-Titel sorgen.

In der Defensive nimmt Trainer Luis de la Fuente im Vergleich zum Halbfinale gegen Frankreich (2:1) zwei Änderungen vor. Daniel Carvajal kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre aus dem Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 n.V.) in die Startelf zurück. In der Innenverteidigung spielt Robin Le Normand für Nacho.