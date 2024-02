Öffentliche Trainings Von Herzogenaurach bis Berlin: Quartiere der EM-Teilnehmer Stand: 02.02.2024 20:03 Uhr

Gut vier Monate vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stehen die Quartiere der bislang fixen Teilnehmer fest.

Wie die UEFA am Donnerstag mitteilte, haben die 21 qualifizierten Mannschaften ihre Unterkünfte für das Turnier bestätigt.

Das deutsche Team logiert in Herzogenaurach im Adidas "Home Ground", Titelverteidiger Italien wird in Iserlohn im Hotel Vierjahreszeiten wohnen.

Mindestens eine öffentliche Trainingseinheit

Gemäß der Richtlinien der Europäischen Fußball-Union werden die Mannschaften mindestens fünf Tage vor dem ersten Spiel ihr Quartier beziehen. Jedes Team muss an seinem Hotelstandort mindestens eine öffentliche Trainingseinheit abhalten.

Um die Reiserei zu minimieren, werden alle Nationen ihre Spiele in der Gruppenphase nur in zwei nah beieinander liegenden Clustern austragen. Die drei noch vakanten Plätze werden am 21. und 26. März in Playoffs vergeben.