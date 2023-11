Wer gegen wen? EURO 2024 - So läuft die Auslosung Stand: 01.11.2023 21:45 Uhr

Am 2. Dezember werden in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppen für die EURO 2024 ausgelost. Auf wen trifft Deutschland bei der Heim-EM? Hier erfahren Sie, wie die Auslosung läuft.

Von Frank van der Velden

Die Auslosung für die Gruppen bei der EURO 2024 ist ganz klar der Startschuss ins Turnier. Dann steht fest, gegen wen die deutsche Mannschaft bei der Heim-EM in der Vorrunde spielt. Gegen wen müssen die anderen Top-Nationen ran? Gibt es eine "Hammer-Gruppe"? Welches Team hat vermeintlich Losglück? Was sind mögliche Paarungen im Achtelfinale?

Alle diese Fragen werden am Samstag, 2. Dezember, beantwortet. Denn dann werden ab 18 Uhr in der Hamburger Elbphilharmonie die Lose gezogen. Mit dabei sind die Verantwortlichen der UEFA und auch die Vertreter der teilnehmenden Nationen - die "Créme de la Créme" des europäischen Fußballs. Die Auslosung ist live im ZDF, bei Magenta TV und bei Sky Sport News zu sehen. Außerdem bietet die UEFA auf ihrer Internetseite einen kostenlosen Livestream an.

Nur 21 der 24 Teilnehmer stehen fest

Die Qualifikation für das Turnier endet am 21. November. Dann stehen aber nur 21 der 24 Teilnehmer fest - was ein Wermutstropfen bei der Auslosung ist. Um die drei verbleibenden Plätze kämpfen nach dem Ende der Nations League 2022/23 zwölf Teams in den Playoffs. Es wird drei Gruppen mit je vier Mannschaften geben, die in zwei Halbfinals und einem Endspiel den Gruppensieger und damit den EM-Teilnehmer ausspielen. Das alles passiert vom 21. bis zum 26. März 2024. So wird es bei der Auslosung drei Lose mit dem Aufruck "Qualifikant" geben.

Schon qualifiziert für die EM haben sich neben Gastgeber Deutschland auch Belgien, Frankreich, Portugal, Schottland, Spanien, die Türkei, Österreich und England.

Ergebnisse in der Qualfikation entscheidend

Doch wie wird genau gelost? Es wird vier Lostöpfe geben. In Lostopf 1 befinden sich neben Deutschland die fünf Nationen, die punktemäßig am besten in der EM-Qualifikation abgeschnitten haben. Topf zwei und drei setzen sich jeweils aus den sechs nächstbesten Teams zusammen. In Topf vier landen die punktemäßig schlechtesten drei direkt qualifizierten Mannschaften und die drei Sieger der Playoffs im März 2024. Bei der Ermittlung der Punkte-Rangliste kommen jeweils nur die Spiele der ersten fünf Teams jeder Gruppe untereinander in die Wertung. Mannschaften aus Sechsergruppen haben damit keinen Vorteil.

Deutschland drohen starke Gegner

Der deutschen Mannschaft drohen damit schon in der EM-Vorrunde starke Gegner. Zu den punktbesten Teams der Qualifikation gehören vor den beiden letzten Spieltagen unter anderem Portugal, Frankreich, England und Belgien. Nach derzeitigem Stand wären diese Teams damit keine möglichen Gruppengegner für die deutsche Nationalmannschaft.

Spanien aber wäre aktuell nur in Topf zwei. Auch die Niederlande werden wohl eher nicht in Topf 1 kommen. Italien und Kroatien sind in ihrer Gruppe derzeit sogar nur Dritter - ihnen droht Topf drei. Wenn das alles so bleibt, wäre es theoretisch möglich, dass das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in einer Gruppe mit Spanien und Italien landet.