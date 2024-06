analyse EM-Teamcheck, Gruppe A Deutschland - Von nahe Null zum Favoriten Stand: 06.06.2024 09:42 Uhr

Rechtzeitig vor dem Beginn der EURO 2024 hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den Stimmungsumschwung geschafft. Sie will den Titel gewinnen und wird diesem Anspruch mit ihren Leistungen gerecht.

Von Marcus Bark

Seit dem Sieg gegen Frankreich im März ist Deutschland auf allen Ebenen bereit für ein gelungene Turnier im eigenen Land. Einer der Favoriten der Fußball-EM im Teamcheck.

Ausgangslage

Mit einem ziemlich radikalen Kurswechsel vor den ersten Testspielen des Jahres 2024 hat Bundestrainer Julian Nagelsmann der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und der Fußball-Nation Deutschland wieder Leben eingehaucht. Die Siege gegen Frankreich und die Niederlande haben den realistischen Glauben geweckt, den Titel zu holen.

Die Vorrunde mit Schottland, Ungarn und der Schweiz sollte die Auswahl des DFB locker überstehen, dank der Rückkehr von Toni Kroos hat die Mannschaft wieder einen Spieler in den Reihen, der in engen Spielen der K.o.-Runde den Unterschied ausmachen könnte. Voraussetzung ist, dass die Neuen und die Jungstars auch unter großem Druck zeigen, wozu sie fähig sind.

Trainer

Es sah nach kurzfristiger Hilfe aus, als Julian Nagelsmann im September 2023 die deutsche Nationalmannschaft von Hansi Flick übernehmen. EM im eigenen Land retten, und dann weiter zu einem Klub nach Spanien, Italien oder England. Doch Nagelsmann überraschte damit, dass er einen neuen Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) unterschrieb und nun mindestens bis zur WM 2026 bleibt.

Nach einem soliden Start und einem desaströsen Herbst mit Niederlagegen gegen die Türkei und Österreich fand Nagelsmann zusammen mit der Mannschaft in die Spur. Er gab Spielern vor den Partien im März enen Vorschuss an Vertrauen, die zahlten es zurück. Jeder bekam eine Rolle zugewiesen, bislang akzeptierte die auch jeder. Nagelsmann sieht vor Beginn der EURO 2024 als sehr gute Lösung, die sogar langfristig gebraucht werden könnte.

Superstar

Er ist wieder da, und dann bald auch wieder weg. Toni Kroos wird seine Karriere nach der EURO 2024 beenden. In seinem letzten Spiel für Real Madrid gewann er die Champions League, es war ein standesgemäßer Abgang.

In dieser Logik müsste er auch noch Europameister werden, denn der Titel fehlt ihm noch. Kroos hatte nach der Weltmeisterschaft 2022 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, kam aber für die beiden Länderspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande zurück. Mit ihm kamen die Siege zurück, die gute Stimmung, und ein Mittelfeldspieler, der auch mit 34 Jahren noch in die Kategorie "Weltklasse" einzusortieren ist.

Zwei Fragen bleiben: Wird Kroos auch noch Europameister? Wo werden ihn die deutschen Fußballfans mit vielen Jahren Abstand unter den Beckenbauers, Müllers, Matthäus', Seelers und Fritz Walters' einsortieren?

Player to watch

Dass Florian Wirtz ein außergewöhnlich guter Fußballer ist, dürfte inzwischen zumindest in Europa jeder Fußballfan wissen. Nun muss er zeigen, dass er das auch auf höchstem Niveau nachweisen kann. Wirtz wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit vom ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick schon in den Kader für die Weltmeisterschaft 2022 berufen worden. Aber nach einem Kreuzbandriss war die Zeit zu knapp, um in beste Form zu kommen.

So wird der 21 Jahre alte Wirtz, der mit seinem Verein Bayer Leverkusen auch noch nie ein Spiel in der Champions League bestritt, erst bei der EURO 2024 zu seinem ersten EInsatz bei einem großen Turnier kommen. In seinem 4-2-3-1-System hat Bundestrainer Nagelsmann für ihn einen Platz in der offensiven Reihe des Mittelfeldes vorgesehen.

Nice to know

"Nice" wird er es nicht finden, es ist für ihn eher ärgerlich und für alle anderen bemerkenswert: Thomas Müller hat noch nie ein Tor bei einer Europameisterschaft geschossen. In seinen zehn Spielen beim Kontinentalturnier blieb er ohne Treffer. "Natürlich würde ich gerne mal ein Tor bei einer Europameisterschaft schießen. Aber auch nur, wenn es dem Erfolg zuträglich ist", sagte Müller während der Vorbereitung.

Zum Vergleich: In seinen 15 Spielen bei einer Weltmeisterschaft schoss Müller zehn Tore.

So könnten sie spielen

Julian Nagelsmann hat seine Rollen klar verteilt, und er hat kein Geheimnis daraus gemacht, wer im Normalfall seine elf Starter sind, wer in der Rolle der ersten Backups ist, und wer geringe Chancen darauf hat, auf Einsatzminuten zu kommen. Beim Torwart fiel die Wahl wieder auf Manuel Neuer. In der Offensive gibt er den beiden Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz eine Chance.