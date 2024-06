Nächster Gegner steht fest Deutschland trifft im EM-Achtelfinale auf Dänemark Stand: 25.06.2024 22:53 Uhr

Dänemark ist Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Achtelfinale der Fußball-EM 2024. Darüber entschied eines der letzten Mittel der UEFA - die Fairplay-Wertung. Zwischen Dänemark und Slowenien herrschte ansonsten auf allen Ebenen Gleichstand.

Das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark findet am Samstag (29.06.2024) um 21.00 Uhr in Dortmund statt. Dass Dänemark und nicht Slowenien der Gegner ist, liegt an der Zahl der Gelben Karten beider Teams. Slowenien hat sieben, Dänemark nur sechs.

Zu dieser Entscheidung trug auch Sloweniens Co-Trainer Milivoje Novakovic bei, der auf der Bank beim Spiel Sloweniens gegen Dänemark in Stuttgart verwarnt worden war. Auch die Karten gegen Teamoffizielle zählen bei der EM mit.

Slowenien und Dänemark wiesen zum Abschluss der Gruppenphase jeweils vier Punkte auf. Weder der direkte Vergleich (1:1), noch das Torverhältnis (beide 2:2) oder die Zahl der Siege (beide null) brachten eine Entscheidung. Bei einem Gleichstand in der Fairplay-Wertung hätte die Gesamtrangliste der EM-Qualifikation entschieden, in der Dänemark vor Slowenien steht.

Im Viertelfinale droht Spanien in Stuttgart

Sollte sich das Nagelsmann-Team in der Runde der besten 16 durchsetzen, ginge es im Viertelfinale in Stuttgart (05.07.2024, 18 Uhr) weiter. Gegner dort könnte Spanien sein. Die Iberer stehen bereits als Gruppensieger fest, müssen aber natürlich ebenfalls erst einmal ihr Achtelfinale gewinnen.

Die Bilanz gegen Spanien ist äußerst dürftig – der bislang letzte Sieg eines DFB-Teams ist fast zehn Jahre her – und wurde in einem Testspiel geholt. In einem Turnier gelang der letzte deutsche Sieg 1988 bei der Heim-EM (2:0).

Knaller im Halbfinale: Portugal oder Frankreich

Im Halbfinale würde es zu einem weiteren Knaller kommen: In der Verlosung sind dann Belgien (wenn sie Sieger in Gruppe E werden), Portugal (als Sieger der Gruppe F) oder der Zweite der Hammergruppe D - und das ist Frankreich. Spielort für das "deutsche" Halbfinale wäre München (09.07.2024, 21 Uhr).

"Sehnsuchtsort" Berlin - und Italien als möglicher Finalgegner

Im Halbfinale geht es um den "Sehnsuchtsort" Berlin, wo das Finale der EM 2024 (14.07.2024, 21 Uhr) ausgetragen wird. Mögliche Gegner bisher: Europameister Italien, Lsterreich oder die Schweiz. Ebenfalls ein möglicher Finalgegner wäre England, sofern die "Three Lions" die Gruppe C gewinnen, im Viertelfinale Italien als möglichen Gegner besiegen und sich im Halbfinale gegen Österreich durchsetzen. Alle Ansetzungen und Gegner im Konjunktiv, versteht sich.