Nach Achtelfinal-Einzug Deutschland Gruppensieger - wer wird nächster Gegner? Stand: 23.06.2024 23:05 Uhr

Deutschland ist bei der Heim-EM 2024 als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Im Achtelfinale warten Hochkaräter der Kategorie England, im Viertelfinale könnte es gegen Spanien gehen.

Einmal Durchschnaufen und abhaken. Nach dem 5:1 im Eröffnungsspiel der EM 2024 gegen Schottland und dem 2:0 gegen Ungarn sicherte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durch ein Last-Minute-1:1 gegen die Schweiz den Achtelfinaleinzug als Gruppensieger.

Im Achtelfinale gegen England, Slowenien, Dänemark oder Serbien

Als Vorrunden-Erster trifft Deutschland im Achtelfinale in Dortmund auf den Zweitplatzierten der Gruppe C (29.06.2014, 21 Uhr) mit Favorit England, Slowenien, Dänemark und Serbien. Der Klassiker gegen England wäre - je nach Konstellation - also möglich. Sollte sich das Nagelsmann-Team in der Runde der besten 16 durchsetzen, ginge es im Viertelfinale in Stuttgart (05.07.2024, 18 Uhr) weiter.

Gruppe C Mannschaft Spiele Punkte Tore 1. England 2 4 2:1 2. Slowenien 2 2 2:2 2. Dänemark 2 2 2:2 4. Serbien 2 1 1:2

Im Viertelfinale könnte Spanien warten

Wenn die Deutschen das Achtelfinale überstehen, könnte es im Viertelfinale gegen Mitfavorit Spanien gehen. Die Iberer stehen bereits als Gruppensieger fest, müssen aber natürlich ebenfalls erst einmal ihr Achtelfinale spielen.

Die Bilanz gegen Spanien ist äußerst dürftig – der bislang letzte Sieg eines DFB-Teams gegen die Spanier ist fast zehn Jahre her – und wurde in einem Testspiel geholt. In einem Turnier gelang der letzte deutsche Sieg 1988 – bei der Heim-EM wurden die Iberer 2:0 besiegt.

Knaller im Halbfinale: Portugal, Frankreich, Niederlande

Im Halbfinale würde es zu einem weiteren Knaller kommen: In der Verlosung sind dann Belgien (wenn sie Sieger in Gruppe E werden), Portugal (als Sieger der Gruppe F) oder der Zweite der Hammergruppe D - und das könnten die Niederlande oder Frankreich sein. Spielort für das "deutsche" Halbfinale wäre München (09.07.2024, 21 Uhr).

"Sehnsuchtsort" Berlin - und Frankreich als möglicher Finalgegner

Im Halbfinale geht es um den "Sehnsuchtsort" Berlin, wo das Finale der EM 2024 (14.07.2024, 21 Uhr) ausgetragen wird. Und Gegner im Finale könnte der Sieger der Gruppe D und damit Topfavorit Frankreich sein. Ebenfalls ein möglicher Finalgegner wäre England, sofern die "Three Lions" die Gruppe C gewinnen, im Viertelfinale Italien als möglichen Gegner besiegen und sich im Halbfinale gegen Frankreich durchsetzen. Alle Ansetzungen und Gegner im Konjunktiv, versteht sich.