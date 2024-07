Türkischer Rechtsextremismus Demiral nach Wolfsgruß für zwei Spiele gesperrt Stand: 05.07.2024 12:35 Uhr

Die Disziplinarkammer der UEFA hat Merih Demiral für zwei Spiele gesperrt, weil er den Gruß der rechtsextremen türkischen Bewegung "Graue Wölfe" gezeigt hatte. Der Fall ist inzwischen ein Politikum.

Die UEFA gab am Freitag das von der Disziplinarkammer verhängte Strafmaß bekannt. Die Sperre erfolge "wegen Nichtbeachtung der allgemeinen Verhaltensgrundsätze, wegen eines Verstoßes gegen die Grundregeln des guten Benehmen, wegen Nutzung von Sportveranstaltungen für Bekundungen nichtsportlicher Art und wegen Verunglimpfung des Fußballsports", so die Kammer. Demiral hatte nach einem Tor im Achtelfinale gegen Österreich in Leipzig den "Wolfsgruß" gezeigt, ein Symbol der rechtsextremen "Grauen Wölfe".

Damit fehlt Demiral der Türkei im Viertelfinale gegen die Niederlande am Samstag (06.07.2024, 21 Uhr, im Audiostream und im Liveticker auf sportschau.de). Bei einem möglichen folgenden Halbfinale müsste er ebenfalls zuschauen. Demiral hatte die Geste mit "Stolz und Freude" über sein Tor rechtfertigt. Es stecke "keine versteckte Botschaft" dahinter. Es werde "hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen". Weder die Organisation noch der Gruß sind in Deutschland verboten. Eine Straftat Demirals lag also nicht vor. In Österreich ist der Gruß allerdings zum Beispiel verboten, in Frankreich sind die Grauen Wölfe verboten.

Erdogan kommt, Fans rufen zum Zeigen des Grußes auf

Der Fall ist mittlerweile ein Politikum. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte die Geste "inakzeptabel" genannt. Die Türkei bestellte den deutschen Botschafter ein, Deutschland reagierte umgekehrt mit dem gleichen Schritt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der den "Wolfsgruß" selbst schon zeigte, änderte persönliche Reisepläne und kündigte seinen Besuch für das Spiel in Berlin an.

Eine türkische Ultragruppe rief derweil alle türkischen Fans auf, den "Wolfsgruß" beim Spiel während der Nationalhymne zu zeigen. Der Gruß sei "kein Rassismus", sondern "ein nationales Symbol".

Als "Graue Wölfe" werden Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü"-Bewegung bezeichnet. In Deutschland wird diese vom Verfassungsschutz beobachtet. Verboten ist die Organisation jedoch nicht, ebensowenig ihre Symbole. Die Voraussetzungen für ein Vereinsverbot sind hoch: Die Zwecke oder Tätigkeiten des Vereins müssten Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten. Die "Grauen Wölfe" gelten als größte rechtsextreme Bewegung in Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet ihr rund 12.000 Anhänger zu. In der Türkei ist die ultranationalistische Partei MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Pädagoge: Gefährliche Wirkung auf Jugendliche

Der Autor und Pädagoge Burak Yilmaz hatte im Gespräch mit der Sportschau Demiral für das Zeigen des Grußes kritisiert. Davon gehe eine gefährliche Wirkung gerade auf junge Menschen aus, die das Symbol als etwas Normales wahrnehmen könnten.

"Das politische Programm der "Grauen Wölfe" sieht eine Türkei nur für Türken vor. Sie wollen eine homogenisierte Gesellschaft, in der Minderheiten verachtet werden", sagte Yilmaz, der seit Jahren zu den "Grauen Wölfen" recherchiert. Die rechtsextreme Bewegung habe es durch Demirals Unterstützung leichter, neue Anhänger zu rekrutieren.

Geldstrafe für Jude Bellingham

Englands Jude Bellingham dagegen kam mit einer Geldstrafe davon. Bellingham hatte nach seinem Tor in der Nachspielzeit gegen die Slowakei mit einer obszönen Geste gefeiert. Er hatte einen Griff in den Schritt angedeutet. Die Disziplinarkammer der UEFA sah von einer Sperre ab, stattdessen wurde eine Geldstrafe verhängt.