Vor England gegen Slowakei Bellingham - Hemmschuh oder Erfolgsfaktor?

Die englischen Fans verzweifeln angesichts der dürftigen Leistung ihrer Nationalmannschaft. Vor dem Achtelfinale gegen die Slowakei am Sonntag bereitet vor allem der Fitnesszustand von Topstar Jude Bellingham Sorge.

Die Franzosen bangten mit Kylian Mbappé um die "Nase der Nation", im deutschen Team ging es zuletzt fast ausschließlich darum, ob Abwehrchef Antonio Rüdiger nach seiner Wadenzerrung zum Achtelfinale gegen Dänemark wieder fit werden würde - das beherrschende Thema bei den Engländern ist neben dem viel kritisierten Trainer Gareth Southgate Sorgenkind Bellingham, der bei der EM noch weit von seiner Weltklasseform entfernt ist.

Beim 1:0-Auftaktsieg gegen Serbien war er noch "Man of the Match", die Fans feierten den Siegtorschützen mit dem Beatles-Klassiker "Hey, Jude". Auch die Teamkollegen waren begeistert: "Er ist ein unglaublicher Spieler. Er spielt mit großem Selbstvertrauen" , sagte Harry Kane. Zwölf Tage später klingt das trotz des geglückten Einzugs ins Achtelfinale deutlich zurückhaltender: "Auf mich wirkt er sehr frustriert", sagte Ex-Weltklasse-Stürmer Wayne Rooney, der die EM für für die "Times" und in einem BBC-Podcast kommentiert.

Die "Schulter der Nation"

Tatsächlich war Bellingham in den beiden folgenden englischen Vorrunden-Partien eher ein Hemmschuh, denn ein Erfolgsfaktor. Die lange Saison mit 48 Einsätzen für Real Madrid und die Nationalelf habe merklich Spuren hinterlassen, gab der seit Samstag (29.06.2024) 21 Jahre alte Profi unumwunden zu: " Ich fühlte mich wirklich tot. Darum war es schwer, manche Yoga-Positionen nachzumachen, die die Lehrerin gezeigt hat ", sagte Bellingham am ersten freien Tag im Trainingscamp der "Three Lions" in Blankenhain.

Jude Bellingham nach der Partie gegen Slowenien: Deutlich zu erkennen ist der schwarze Schulterschutz.

Die englische Presse war alarmiert: Die "Daily Mail" schrieb von einem "besorgniserregendem Eingeständnis", die "Sun" sprach von "Fitness-Angst". Befürchtungen, die auch auf einem Bericht des spanischen Senders "Cadena SER" fußten: Der hatte kurz vor dem Turnierstart vermeldet, dass der Mittelfeldspieler noch immer unter anhaltenden Schulterproblemen leide. Im November vergangenen Jahres hatte sich Bellingham die linke Schulter ausgekugelt und trägt nach wie vor eine Manschette, die das lädierte Gelenk schützen soll. Laut "Cadena SER" ist nach der EM möglicherweise doch noch eine Operation notwendig.

Bellingham setzt auf "Energie von den Fans"

Bellingham wischt derlei Sorgen erst einmal beseite, fokussiert sich auf das Achtelfinale gegen die Slowakei am Sonntag (18 Uhr, im Audiostream und Liveticker): "Jeder hört Slowakei und sagt, das wird doch leicht. Aber es wird interessant. Wir sind sehr zuversichtlich. Es ist eine großartige Gelegenheit für uns, auf das Level zurückzukommen, das wir jetzt brauchen."

Damit das - Topform hin, Topform her - auch gelingt, setzt Bellingham ganz auf die Unterstützung der englischen Fans: "Du ziehst zum Spielende definitiv auch Energie von ihnen" , sagte er in der YouTube-Show "Lions' Den": "Ich habe das im letzten Spiel gespürt. Ich war komplett tot. Aber dann hörst du sie singen, sie rufen."