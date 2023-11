Auslosung in Nyon Wales trifft in EM-Qualifikations-Playoffs auf Finnland Stand: 23.11.2023 12:35 Uhr

Beim Kampf um die letzten drei Startplätze für die EM 2024 in Deutschland trifft Wales in den Playoffs auf Finnland, Israel auf Island.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag (23.11.2023) in Nyon. Die Lose zog Steffen Freund, Europameister mit Deutschland 1996.

Bereits fest stand, dass Polen im ersten der drei Qualifikationsturniere (Weg A) auf Estland trifft. Der Sieger bekommt es dann im Finale mit dem Gewinner der Partie Wales gegen Finnland zu tun.

In Weg B trifft der Sieger des Halbfinal-Duells Israel gegen Island auf Bosnien-Herzegowina oder die Ukraine. Bereits vor der Auslosung waren die Paarungen im Weg C bekannt: Dort trifft Georgien auf Luxemburg, Griechenland auf Kasachstan.

Auch Final-Heimrecht ausgelost

Ausgelost wurde auch, wer Gastgeber bei den Finalspielen sein darf. In Weg A ist es der Sieger des Halbfinals Wales gegen Finnland, in Weg B Bosnien-Herzegowina oder die Ukraine, in Weg C Georgien oder Luxemburg.

Bei den drei Turnieren werden die letzten der insgesamt 24 Startplätze bei der EM vergeben. Die Turniere bestehen jeweils aus Halbfinalspielen und einem darauffolgenden Finale - der Sieger darf bei der EURO in Deutschland antreten.

Die Turniere finden im Länderspielfenster Ende März statt. Am 21. März 2024 werden die sechs Halbfinalspiele ausgetragen, am 26. März 2024 finden die drei Endspiele statt.

Playoff-Sieger in Lostopf 4

Alle Playoff-Sieger werden bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg in Lostopf 4 sein, auch wenn sie bei einer direkten Qualifikation einen anderen Topf erreicht hätten.

Playoffs gab es schon häufig in der Qualifikation zu Europa- oder Weltmeisterschaften. Seit der EM 2021 werden die Ergebnisse der Nations League für die Besetzung der Playoffs herangezogen.