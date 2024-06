Tiere tippen Tore Auf den Spuren von Krake Paul: Die Orakel der EM Stand: 15.06.2024 13:28 Uhr

Große Fußball-Turniere bringen seit einigen Jahren auch eine große Orakelei mehr oder weniger großer und beliebter Tiere mit sich. Hier gibt es eine (nicht ganz vollständige und nicht ganz ernst gemeinte) Auflistung bekannter deutscher EM-Orakel.

Seit Krake Paul 2008 und 2010 in Oberhausen die Ergebnisse von EM und WM getippt hat, sind sie von großen Turnieren nicht mehr wegzudenken: Die tierischen Turnier-Orakel, die in Deutschland vorzugsweise die deutschen Ergebnisse vorhersagen sollen. Die einen belächeln diese spezielle Form des magischen Denkens, andere finden sie witzig oder unterhaltsam. Egal wie, die Zahlen sind eindeutig: viele Menschen interessiert es (und sie klicken auf die Artikel). Also: Stürzen wir uns rein in den Überblick der Orakel, denn auch bei dieser EM werden wieder zahlreiche Tiere vor Futternäpfe und Kameras gesetzt - und sollen die Ergebnisse tippen.

Welche Orakel gibt es?

Vor dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (5:1) mussten folgende Tiere und ihre Flaggenvorlieben als Orakel dienen: Seelöwin Hilla aus dem Zoo Leipzig, Pony Fiona aus Teublitz bei Regensburg, Hund Oscar aus Bocholt, Flachlandtapir Theo aus Münster, Orang-Utan Walter aus Dortmund, die Seehunde Paul und Ole aus Wilhelmshaven, Elefantendame Bubi aus Starkenberg, Pinselohrschwein Abby aus Frankfurt/Main, Spornschildkröte Monty aus Aschersleben, Shetland-Pony Alma aus Celle, die Ferkel Zilli, Billi und Willi aus Erfurt, Schaf Hopsie aus Oschersleben, Kuh Theda aus dem Rheiderland und Nashorndame Amelie aus Osnabrück. Dazu kommen nicht namentlich bekannte Erdmännchen aus Chemnitz und leider genauso anonyme Darmbakterien aus Furtwangen.

EM-Eröffnung: 9 von 16 Orakel liegen richtig

Eine erste Auswertung nach dem EM-Eröffnungsspiel ergibt, dass immerhin 9 der 16 bekannten tierischen Orakel richtig lagen. Dieses Nonett (ja, den Begriff gibt es tatsächlich) liegt damit im Rennen um den nicht-dotierten und auch völlig belanglosen Titel "einzig wahres EM-Orakel" vorne. Ach, übrigens: Dem Wikipedia-Eintrag von Krake Paul ist zu entnehmen, dass der achtarmige Tintenfisch bei allen acht Tipps für die WM 2010 richtig lag. Bei der EM 2008 wurden vier von sechs Spielen richtig vorhergesagt.

Tipps und Ergebnisse der Orakel Orakel GER vs. SCO (5:1) GER vs. HUN GER vs. SUI Erdmännchen richtig Bubi richtig Abby richtig Darmbakterien richtig Oscar richtig Monty richtig Alma richtig Hopsie richtig Theda richtig Theo falsch Walter falsch Fiona falsch Zilli, Billi und Willi falsch Paul und Ole falsch Hilla falsch Amelie falsch