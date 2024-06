Nach Achtelfinal-Einzug Auf diese Gegner könnte das DFB-Team nun treffen Stand: 20.06.2024 10:59 Uhr

Deutschland ist bei der Heim-EM 2024 vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Welche Kontrahenten winken dem DFB-Team?

Hausaufgaben gemacht: Einem furiosen 5:1 im Eröffnungsspiel der EM 2024 gegen Schottland ließ die deutsche Nationalmannschaft in ihrem zweiten Gruppenmatch ein 2:0 gegen Ungarn folgen. Sechs Punkte, 7:1 Tore und der vorzeitige Achtelfinaleinzug - so lautet die starke bisherige Bilanz des DFB-Teams.

Ein Punkt gegen die Schweiz reicht zum Gruppensieg

Im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (Sonntag, 23.06.2024, ab 20:15 Uhr im Livestream auf sportschau.de) reicht der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ein Punkt, um Platz eins in der Gruppe A zu sichern. Die Eidgenossen (bisher vier Zähler) könnten Deutschland nur mir einem Sieg überflügeln.

Viertelfinale gegen England ist möglich

Als Vorrunden-Erster träfe Deutschland im Achtelfinale in Dortmund auf den Zweitplatzierten der Gruppe C (29.06.2014, 21 Uhr) mit Favorit England, Slowenien, Dänemark und Serbien. Sollte sich das Nagelsmann-Team dort durchsetzen, ginge es in Stuttgart (05.07.2024, 18 Uhr) weiter. Sollten auch die "Three Lions" die Vorrunde als Erster abschließen und sich in der Runde der letzten 16 durchsetzen, wären sie der Gegner des DFB-Teams. Ein echter Klassiker ist somit möglich im Viertelfinale.

Der "Sehnsuchtsort" Berlin

Der Sieger dieses Leckerbissens müsste dann im Halbfinale in Müchen ran (09.07.2024, 21 Uhr). Dann geht es um den "Sehnsuchtsort" Berlin. Dort wird das Finale der EM 2024 (14.07.2024, 21 Uhr) ausgetragen.

Als Gruppenzweiter droht Duell mit Spanien oder Italien

Wenn Deutschland gegen die Schweiz verliert, wäre der weitere Weg indes ein völlig anderer. Als Zweiter in der Gruppenphase ginge es in der Runde der 16 besten Mannschaften gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B (29.06.2014, 18 Uhr) mit Spanien, Italien, Kroatien und Albanien weiter - eine schwere Aufgabe, egal wer kommt.

Ein mögliches Viertelfinale wäre in Düsseldorf (06.07.2024, 18 Uhr), der Sieger müsste in der Runde der besten Vier am 10. Juli um 21 Uhr in Dortmund antreten und dürfte dort um den Finaleinzug spielen.