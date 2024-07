EM-Halbfinale ARD überträgt Niederlande gegen England Stand: 06.07.2024 23:42 Uhr

Die Halbfinals der EM 2024 sind komplett - und nun ist auch klar, welche Sender die Partien übertragen. Das Spiel der Niederlande gegen England gibt es am Mittwoch (10.07.2024) live in der ARD, das ZDF zeigt am Tag zuvor das Duell zwischen Spanien und Frankreich. Beide Partien werden auch bei Magenta ausgestrahlt.

Als einziges der übrigen Teams bei dieser EM hat England noch keinen Titel bei einer Europameisterschaft gewinnen können, den Niederlanden ist dieses Kunststück im Jahr 1988 in Deutschland gelungen - mit der Zwischenstation "Three Lions". In der Gruppenphase bezwang die "Elftal" damals England mit 3:1, arbeitete sich so ins Finale vor, das sie mit 2:0 gegen die damalige UdSSR gewann.

Komplettprogramm in der Sportschau

In Dortmund kommt es am Mittwoch (21 Uhr) zum Wiedersehen dieser Nationen, die auch 1996 bei der EM aufeinander trafen - damals gewann England deutlich mit 4:1. Ausgestrahlt wird das Spiel nicht nur live im TV, sondern auch im Stream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek, zudem gibt es unter anderem einen Audiostream und Liveticker.