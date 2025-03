Länderspiel gegen Spanien Überragender Woltemade schießt U21 zum Sieg Stand: 25.03.2025 22:24 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat im letzten Test vor der EM-Endrunde einen starken Sieg gegen Spanien eingefahren. Die DFB-Auswahl gewann am Dienstag in Darmstadt dank dreier wunderschöner Tore von Nick Woltemade mit 3:1 (1:1). Antonio di Salvos Team avancierte spätestens mit diesem Auftritt zum klaren Titelanwärter. Die EM findet vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei statt.

Von Jo Herold

Schon in der 4. Minute erzielte Woltemade mit einem Traumtor die Führung. Der Stuttgarter leitete einen Angriff an der Mittellinie ein, spielte mit Paul Nebel vom 1. FSV Mainz links einen Doppelpass und lupfte den Ball überlegt und mit enormem Gefühl aus halblinker Strafraumposition über Spaniens Keeper Iturbe hinweg ins Tor. Ein Teil des Treffers war auch dem Mönchengladbacher Rocco Reitz zu verdanken, der Nebels Zuspiel gedankenschnell durchließ.

Die deutsche Auswahl agierte vier Tage nach dem 1:0-Erfolg bei den slowakischen EM-Gastgebern mit hohem Pressing und erarbeitete sich schnell weitere Chancen. Die größte hatte Brajan Gruda (Brighton & Hove), dessen platzierter Schuss auf der Torlinie von einem Spanier mit dem angelegten Ellbogen abgewehrt wurde. Die deutschen Spieler reklamierten kurz Handspiel, die Entscheidung des griechischen Unparteiischen Wasilios Fotias, weiterlaufen zu lassen, wurde schnell akzeptiert.

Spanien gleicht mit Dusel aus

Der Ausgleich der Spanier gelang mit einigem Dusel: Erik Martel stolperte im Strafraumzentrum bei einem Abwehrversuch. Kapitän Gabri Veiga legte sich den Ball zurecht und schloss aus halblinker Position ins lange Eck ab. Deutschlands Keeper Noah Atubolu sah den Ball spät und war chancenlos.

Das Tempo bleib auch nach dem Seitenwechsel hoch. Di Salvos Mannschaft agierte ballsicher, konzentriert und vor allem sehr engagiert. So verwunderte es nicht, dass aus dem Spiel heraus bald der nächste schön herausgespielte Treffer fiel: Nebel trat links an und passte scharf an den Fünfmeterraum. Der kantige und sich doch so elegant bewegende Woltemade - 1,98 m groß und 90 kg schwer - nahm den Ball an, drehte sich blitzschnell um die eigene Achse und versenkte den Ball flach im Tor.

Woltemade macht Freundschaftsspiel zur Gala

Später verzog Ansgar Knauff bei einem Flachschuss aus halbrechter rechter Position knapp. Doch als Spanien mit einem Vierfach-Wechsel den drohenden Sieg abwenden wollte, schlug "Big Nick" erneut zu: Bei einem schnellen Vorstoß über die rechte Seite, lief Woltemade zentral in Position. Der kurz zuvor eingewechselte Jens Castrop (1. FC Nürnberg) flankte den Ball mit gutem Auge ins Sturmzentrum, wo der lange Stürmer den Ball per Kopf abnahm und unter die Latte jagte (79.). Di Salvo schenkte dem Angreifer des VfB mit der Auswechslung kurz vor dem Ende der Partie den besonderen Applaus der 16.000 Zuschauer in Darmstadt.

Deutschland hat es bei der U21-EM-Endrunde in der Gruppe B mit England, Slowenien und Tschechien zu tun. Insgesamt treten 16 Nationen an.

Terminkonflikte drohen

Allerdings könnten sich bei dem Turnier in der Slowakei für einige Spieler von Borussia Dortmund und Bayern München ein Terminkonflikt durch die parallel stattfindende Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) in den USA ergeben. "Ideal ist es nicht. Aber da können die Klubs nichts dafür und und auch der DFB nicht", sagte Völler, "natürlich wird es auch noch ein paar Gespräche geben."