EM-Qualifikation

U21 gegen San Marino - Thiaw spricht von Wiedergutmachung

Die herbe 0:4-Pleite möglichst mit einem Torfestival vergessen machen: So einfach ist die Ausgangslage für die deutsche U21-Nationalmannschaft nach dem Debakel gegen Polen und vor dem EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (16.11.21, 18.15 Uhr) gegen San Marino in Ingolstadt. Schon im Hinspiel (6:0) hatte es ein halbes Dutzend Tore gegen die San-Marinesen gegeben.