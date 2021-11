Tapfere Leistung trotz katastrophalen Starts

"Es läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht und man muss gegen Widerstände angehen", sagte Di Salvo: "Wenn man so ein Spiel hinlegt, möchte man sofort wieder auf den Platz und es gutmachen. Wir haben am Dienstag die Möglichkeit, es gutzumachen." Als Nachfolger von Stefan Kuntz kassierte er im dritten Spiel nach zwei Siegen seine erste Niederlage. Seine Devise: "Wachrütteln" und am Dienstag "Gas geben" . Dann ist in Ingolstadt Gruppenschlusslicht San Marino der Gegner für Europameister Deutschland.