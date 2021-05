Angeführt von Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg) tritt die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Finalrunde der EM an. DFB-Trainer Stefan Kuntz verkündete am Montag (24.05.2021) das Aufgebot für das Turnier in Ungarn und Slowenien (31. Mai bis 6. Juni).

Das deutsche Team trifft zum Auftakt am kommenden Montag im Viertelfinale in Szekesfehervar (Ungarn) auf Dänemark. Für das am Pfingstmontag gestartete Trainingslager in Südtirol wurde der Kader um drei weitere Spieler ergänzt.

Vier Spieler kommen nach