Trennung nach zwei Jahren Tedesco nicht mehr Nationaltrainer Belgiens Stand: 17.01.2025 14:09 Uhr

Nach 24 Spielen und gut zwei Jahren: Belgiens Fußballverband hat sich ohne von Nationaltrainer Domenico Tedesco getrennt.

"Die Nationalmannschaft beendet ihr Kapitel mit Domenico Tedesco" , teilte der Verband am Freitag auf der Plattform X mit. "Wir danken dir, Domenico, für dein Engagement und deine Leidenschaft in den letzten zwei Jahren. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft!"

"Eine schöne Geschichte ist leider zu Ende gegangen" , sagt Tedesco laut einer Mitteilung des Verbands. Mit der Trennung endet auch die Zeit seines Trainerteams um Co-Trainer Andreas Hinkel und Torwarttrainer Max Urwantschky. Auch Umberto Tedesco, der Bruder des ehemaligen Nationaltrainers, verlässt den Verband. Er war Chefanalytiker.

Es begann so gut - doch bei der EM enttäuschte Belgien

Tedesco, 39, hatte den Job im Februar 2023 übernommen. Von den ersten vierzehn Länderspielen unter ihm hatte Belgien keins verloren - doch bei der Europameisterschaft in Deutschland enttäuschte die Mannschaft um Kapitän Kevin de Bruyne. Sie schied im Achtelfinale aus.

Zuletzt fünf Spiele nacheinander ohne Sieg

Sportlich erfolgreicher war Belgien allerdings auch in den Monaten nach dem Turnier nicht. Im September bestritt die Auswahl ihr erstes Spiel nach der EM, in der Nations League gewann sie gegen Israel. Es ist bis heute der letzter Erfolg: Es folgten fünf weitere Nations-League-Spiele, von denen Belgien vier verlor, eins endete remis.

In der Nations League belegt Belgien in der Liga A in Gruppe 2 nur den dritten Platz und muss im Kampf gegen den Abstieg in den Playoffs gegen die Ukraine ran (20. und 23. März). Wer die Mannschaft dort betreuen wird, hat der Verband noch nicht bekanntgegeben.