Nach Machtwechsel Syriens Fußball wechselt die Farben Stand: 10.12.2024 08:44 Uhr

Machtwechsel auch im Fußball: Der Fußballverband und die Nationalmannschaften Syriens haben ihre Farben und ihr Logo verändert.

Bisher spielten die syrischen Nationalteams in roten Trikots, auch das Verbandslogo war in rot gehalten. Der syrische Verband veröffentlichte in sozialen Netzwerken ein neues Logo in grün.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete über neue Trikots, die ebenfalls grün statt rot sein sollen. Reuters zitierte den Verband mit den Worten: "Dies ist ein historischer Wandel in der Geschichte des syrischen Sports, der nun frei von Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft und Korruption ist."

Spiele gegen Assads bisherigen Verbündeten Russland

Die bisherige syrische Flagge in rot-weiß-schwarz mit zwei grünen Sternen wird nach dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad nicht mehr an Regierungsgebäuden verwendet. Nun gilt die von den Rebellengruppen verwendete und auch in früheren Jahren gültige Flagge in grün-weiß-schwarz mit drei roten Sternen. Grün statt rot - das gilt nun auch im Fußball.

Syriens Nationalteam, hier noch in roten Trikots

Die von der islamistischen HTS angeführten Rebellengruppen hatten am Sonntag ohne Widerstand die Hauptstadt Damaskus eingenommen, der bisherige Machthaber Baschar al-Assad flüchtete nach Russland. Noch im November spielte Syrien in Wolgograd gegen Russland, das Assad lange politisch unterstützt hatte. Nach 13 Jahren Bürgerkrieg und sechs Jahrzehnten autokratischer Herrschaft der Familie Assad steht auch der syrische Sport vor einem Neuanfang. Das nationale Olympische Komitee Syriens zeigt sich online noch in rot.

Syrien - hier in weiß - spielte zuletzt ein Freundschaftsspiel in Russland

Nicht immer beziehen sich Trikotfarben von Nationalteams auf Landesflaggen. Die Niederlande (orange) und Italien (blau) spielen in den Farben ihrer aktuellen oder früheren Königshäuser. Deutschlands weißes Trikot mit schwarzer Hose ist ein Bezug auf die Flagge Preußens, das zur Zeit der ersten Spiele der Mannschaft 1908 der einflussreichste Staat im Kaiserreich war.

Syriens Männer- und Frauenteam noch nie für WM qualifiziert

In der Qualifikation zur WM 2026 ist Syriens Männermannschaft bereits ausgeschieden, sie belegte den dritten Platz in ihrer Gruppe hinter Japan und Nordkorea.

Syriens Männermannschaft hat noch nie die Endrunde einer Fußball-WM erreicht, wurde bei der WM 2014 in Brasilien kurz nach Beginn des Krieges sogar disqualifiziert. Diese Maßnahme ergriff die FIFA jedoch nicht wegen der Kämpfe, sondern weil Syrien in zwei Spielen gegen Tadschikistan einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte.

Syriens Frauenteam spielt seit 2005 offiziell. Bislang erreicht es keine WM, spielte aber auch nur für die WM 2019 in der Qualifikation mit.