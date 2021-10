Champions League: Das hat sich die TSG Hoffenheim vorgenommen

Nach der gelungenen Qualifikation spielt die TSG Hoffenheim am Dienstagabend (18:45 Uhr) gegen das dänische Team des HB Köge. Damit startet das große internationale Abenteuer für den Königsklassen-Neuling. Es startet aber auch ein neues Kapitel für den ganzen internationalen Frauenfußball.

Mehr Geld: TSG bekam schon 400.000 Euro

Die UEFA spricht sogar von einer "Ära", denn es gibt erstmals Gruppenspiele, die weltweit auch live zu sehen sind. Es gibt mehr Geld und sogar eine eigene Hymne. Für Europas Topfußballerinnen beginnt in der Champions League damit in dieser Woche ein neuer Zeitabschnitt. Ein Gelddruck-Wettbewerb wie bei den Männern ist die Königsklasse der Frauen natürlich noch nicht. Aber die professionellere Vermarktung wird auch die TSG Hoffenheim und die anderen deutschen Teilnehmer, FC Bayern München und VfL Wolfsburg voranbringen. Die UEFA schüttet insgesamt etwa 24 Millionen Euro aus und damit viermal mehr als bislang.

Als Startgeld erhält jeder Teilnehmer der Gruppenphase mindestens 400.000 Euro und damit fünfmal mehr als bisher für einen Achtelfinaleinzug. Die beiden Gruppenersten ziehen jeweils gleich ins Viertelfinale ein. Der Champions-League-Sieger darf auf bis zu 1,4 Millionen Euro hoffen.

Nadine Kessler: "Richtiger Schritt"

"Zeit zu handeln" heißt das Strategiepapier der UEFA: Die Zuschauerzahlen und der kommerzielle Wert der wichtigsten Frauenwettbewerbe sollen bis 2024 verdoppelt werden. "Wir sind begeistert von diesem Schritt, weil es der richtige ist. Ich hoffe, Spielerinnen, Teams und Fans stehen dahinter. Ich bedauere nur, dass ich da selbst nicht mehr mitspielen kann" sagte Nadine Kessler, UEFA-Abteilungsleiterin und frühere "Weltfußballerin" des VfL Wolfsburg. Die Hymne stehe "für den Beginn von etwas Neuem. Sie verkörpert aber auch das Wachstum eines ganzen Sports und hat daher eine große Bedeutung."

Summen bei den Männern höher

Die Summen, die bei den Männern bezahlt werden, wollen viele Verantwortliche bei den Frauen lieber nicht hören. Dort erhält jeder der 32 Clubs, die an der Gruppenphase teilnehmen, eine Startprämie von 15,64 Millionen Euro. Alleine 2,8 Millionen Euro werden dann bei einem Sieg ausbezahlt. Erstmals gibt es nach UEFA-Angaben übrigens eine Querfinanzierung aus den Männer-Clubwettbewerben, auch mit Unterstützung der Europäischen Clubvereinigung ECA. Im Spitzenspiel des ersten Spieltags tritt Wolfsburg am Mittwoch (21 Uhr) beim englischen Meister und diesjährigen Champions-League-Finalisten Chelsea FC Women an. Der deutsche Meister FC Bayern startet am Dienstag (21 Uhr) bei Benfica Lissabon.

TSG will es "einfach genießen"

Die TSG Hoffenheim muss nach dem Spiel gegen HB Köge noch gegen den Titelverteidiger FC Barcelona und Arsenal WFC spielen. "Das ist eine Gruppe, in der wir nichts zu verlieren haben", sagte Chefcoach Gabor Gallai. "Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderungen und wollen das einfach genießen."

