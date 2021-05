Super League: UEFA droht Real, Juve und Barcelona - Geldstrafen gegen neun Klubs

Wie die UEFA am Freitag (07.05.2021) mitteilte, hätten neun der zwölf Super-League-Klubs eine Erklärung abgegeben, in der sie den Schritt zur Gründung des Wettbewerbs als "Fehler" ansehen und sich zu den Strukturen und Wettbewerben der UEFA und ihrer nationalen Ligen bekennen. "Die beschlossene Maßnahmen zur Wiedereingliederung sind vollständig und abschließend" , so die UEFA. Über Juventus Turin, Real Madrid und den FC Barcelona wurde demnach noch nicht entschieden, diese drei Klubs halten an der Idee fest. Die UEFA droht mit Maßnahmen.

Sportgerichtsbarkeit der UEFA soll über Real, Juve und Barcelona entscheiden

Die UEFA schrieb dazu: "Darüber hinaus hat sich die UEFA in Zukunft alle Rechte vorbehalten, Maßnahmen zu ergreifen, die sie gegen die Vereine für angemessen hält, die sich bisher geweigert haben, auf die sogenannte Super League zu verzichten. Die Angelegenheit wird unverzüglich an die zuständigen UEFA-Disziplinargremien weitergeleitet."

Die drei Klubs werden also ein Fall für die Sportgerichtsbarkeit der UEFA - und könnten beispielsweise von der Champions League ausgeschlossen werden.

Finanzielle Strafen im zweistelligen Millionenbereich

Die neun Klubs, die vollumfänglich unter das Dach der UEFA zurückkehren sollen, sind Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, AC Mailand, Inter Mailand und Atletico Madrid. "Diese neun Klubs bestätigen und akzeptieren dass das Projekt Super League ein Fehler war. Sie bitte die Fans, Verbände, Ligen, andere Klubs und die UEFA um Verzeihung" , heißt es in der Mitteilung der UEFA.

Die Vereinbarung zwischen der UEFA und den neun Klubs sieht Folgendes vor:

Fünf Prozent der Einnahmen aus einer Europapokalsaison müssen die Klubs der UEFA für eine Neuverteilung überlassen. 2019 verdiente Tottenham beispielsweise rund 100 Millionen Euro, als der Klub das Finale der Champions League erreichte. Liverpool erspielte damals sogar 111 Millionen. Es geht als um einen knapp zweistelligen Millionenbetrag.

Die Klubs erkennen die Verbindlichkeit der UEFA-Statuten an und nehmen an den UEFA-Wettbewerben teil, wann immer sie sich dafür qualifizieren.

Die Klubs werden wieder Mitglieder in der Klubvereinigung ECA. Die ECA kündigte an, dass ihr neuer Vorstand über Vereinbarungen mit den neun Klubs "entscheiden werde".

Die Klubs sollen alles tun, um jegliche vertragliche Vereinbarung mit der Super League zu lösen.

"Als Zeichen des guten Willens" sollen die Klubs gemeinsam insgesamt 15 Millionen Euro an den Kinder-, Jugend- und Breitenfußball in ganz Europa spenden.

Sollten sich die Klubs abermals zu einer Super League entschließen, drohen nunmehr 100 Millionen Euro Strafe.

Sollte ein Klub gegen die veröffentlichte Vereinbarung verstoßen, werden 50 Millionen Euro fällig.

UEFA-Präsident Ceferin: "Mit den anderen befassen wir uns später!"

"Die UEFA möchte dieses Kapitel hinter sich lassen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin der Mitteilung zufolge. Das Geld aus den Strafen solle dem europäischen Fußball zugute kommen. "Diese Vereine haben ihre Fehler schnell erkannt und Maßnahmen ergriffen, um ihre Reue und ihr zukünftiges Engagement für den europäischen Fußball zu demonstrieren."