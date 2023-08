Verunglücktes Kane-Debüt im Supercup Leipzigs Olmo düpiert mit einem Dreierpack die Bayern Stand: 12.08.2023 23:06 Uhr

Bayern München hat den Debüt-Auftritt von Stürmerstar Harry Kane verpatzt. Die Bayern unterlagen im Supercup RB Leipzig am Samstag (12.08.2023) dank dreier Treffer von Dani Olmo mit 0:3 (0:2).

Dani Olmo entschied den ersten Spielabschnitt sehenswert mit zwei Treffern für sich und seine Leipziger: Zuerst traf der spanische Nationalspieler in Mittelstürmerposition (3.), danach düpierte er mit einem Solo die namhafte Bayernabwehr (44.). Doch auch in Spielabschnitt zwei war Olmo torhungrig. Kurz nachdem 100-Millione-Euro-Transfer Harry Kane unter großem Jubel eingewechselt worden war, verwandelte der Spanier einen Handelfmeter sicher zum 3:0 (68.).

Bayern-Trainer Thomas Tuchel war nach dem Auftritt ratlos. "So eine Diskrepanz zwischen Vorbereitung und diesem Spiel lässt sich nicht erklären", sagte er bei "Sky" und meinte: "Es ist, als hätten wir vier Woche nichts gemacht."

Leipzig mutig von Beginn an

Die erste aussagekräftige Standortbestimmung der beiden Titelträger aus der vergangenen Saison sah von Beginn an sehr mutige und selbstbewusste Gäste aus Leipzig. Zuerst konnte Sven Ulreich im Kasten der Bayern noch gegen Loïs Openda klären, aber wenig später war der Keeper machtlos. Nach einem Freistoß von David Raum verteidigten die Münchner nicht konsequent genug, Olmo war zur Stelle und verwandelte aus kurzer Distanz.

Die Bayern brauchten nach dem Treffer etwas Zeit, um sich zu sortieren. Blocks gegen Gnabry waren erfolgreich, aber Mathys Tels Versuch wäre ein Tor wert gewesen (16.) - wenn das Sturmtalent nicht zu zentral auf Janis Blaswich im Tor der Sachsen gezielt hätte. Auch die zweite Großchance vergab der Youngster leichtfertig. Einzig bei einer verunglückten Aktion von Leipzigs Mohamed Simakan, die fast ins eigene Tor kullerte, wäre Keeper Blaswich machtlos gewesen.

Olmos zweites Tor ein Augenschmaus

Gegen Ende des ersten Spielabschnitts wurde Leipzig wieder stärker. Dayot Upamecano konnte Timo Werner nur stark regelwidrig stoppen (Gelbe Karte), der von der starken PSG-Leihgabe Xavi Simons perfekt auf die Reise geschickt worden war. Kurz vor der Pause dann ein Solotänzchen von Dani Olmo: Mit einer Drehung und dem Ball am Fuß setzte sich der Spanier sehr sehenswert gegen Matthijs de Ligt und Konrad Laimer durch und schoß flach aus halblinker Position ein zum 2:0 für die Gäste. Die Augen der Bayernfans wanderten sehnsüchtig zu Harry Kane, der noch auf der Bank saß.

Spielabschnitt zwei: Stürmende Bayern

Bayern-Coach Thomas Tuchel, in den ersten 45 Minuten schon bei 170 Puls, brachte zum Wiederbeginn in drei Neue. Leroy Sané verzog bei einem Schuss aus etwa 18 Metern nur knapp. Dann bediente der für Pavard eingewechselte Mazraoui nach sehenswerter Bewegung Tel, der in der Mitte jedoch einen Schritt zu spät kam. Von Leipziger Offensivbemühungen war zu diesem Zeitpunkt nur wenig zu sehen: Nur einmal kombinierten sich die Leipziger mit Olmo, Werner und Raum vors Bayerntor, doch da klärt Sané aufmerksam.

Und dann endlich Kane: In Minute 64 schickte Tuchel den Engländer unter dem Jubel der Fans aufs Spielfeld - die Münchner hofften auf schnelle Tore. Doch es kam anders.

Olmo auch vom Punkt sicher

Denn Olmo verwandelte auch seine dritte Torchance, nachdem Mazraoui den Ball im Strafraum in Kopfhöhe an die Hand bekommen hatte und Schiedsrichter Bastian Dankert folgerichtig auf Strafstoß entschied. Die Bayern stürmten mit dem Mute der immer größeren Verzweiflung weiter, hatten aber doch den Debüt-Auftritt von Stürmerstar Harry Kane verpatzt.

Und dann fast noch das nächste Tor für RB: Der eingewechselte Benjamin Šeško nutzte einen Stellungsfehler von Zugang Kim und zog an Ulreich vorbei. Doch als er einschieben wollte, machte Kim seinen Fehler per Grätsche wieder gut.

Bayern: Nicht einmal der Ehrentreffer gelingt

In der Schlussphase wollten die Münchner wenigstens noch den Ehrentreffer erzielen. Mazraoui setzte einen Kopfball knapp neben den rechten Pfosten. Aber wieder war es Leipzig, das seine Chancen fast perfekt nutzte: Ulreich klärte mit einem Weltklassereflex gegen den anstürmenden Šeško.