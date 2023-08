Nach Sieg im Supercup Dani Olmo: Von Europas Wunderkind zu Leipzigs Schlüsselspieler Stand: 13.08.2023 11:05 Uhr

Dani Olmo ist mit RB Leipzig ein perfekter Start in die neue Saison gelungen. Der 25-Jährige soll die Sachsen als Taktgeber durch eine erfolgreiche Spielzeit führen.

Den Ball hatte er sich schnell gesichert. Wann schießt man schon einmal drei Tore in einem Spiel - zumal es auch noch ein Endspiel war? Und das auch noch gegen den FC Bayern München. Dani Olmo führte sein Team nahezu im Alleingang zum ersten Saisontitel - und startete damit nahezu perfekt in eine Saison, in der er dauerhaft eine solch gewichtige Rolle im Spiel von RB Leipzig einnehmen soll. " Der bekommt einen besonderen Platz" , sagte Olmo. "Das war eine besondere Nacht für mich. Das ist nur der Anfang" , versprach Olmo.

Vor allem sein zweites Tor beim 3:0 gegen die Mannschaft von Thomas Tuchel unterstrich die außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten und die besondere Auffassungsgabe, über die der spanische Nationalspieler verfügt. Mit einer eleganten Bewegung drehte sich Olmo zwischen Matthijs de Ligt und Konrad Laimer durch und spitzelte den Ball anschließend durch die Beine von Torwart Sven Ulreich.

"Klar war das Absicht. Ich habe eine Lücke gesehen" , sagte Olmo später mit einem breiten Lächeln im Gesicht. "Ich habe schon viele schöne Tore erzielt, aber das erhält einen besonderen Platz in meiner Erinnerung."

Viele Verletzungen

Im Leipziger Umbruch mit Abgängen von Stürmer Christopher Nkunku zum FC Chelsea, Spielmacher Dominik Szoboszlai zum FC Liverpool oder Mittelfeldspieler Konrad Laimer zu den Bayern ist Olmo derjenige im Team der verbliebenen Sachsen, dem wohl die größte Verantwortung zukommen wird. Olmo soll in der kommenden Saison Denker und Lenker im Spiel der Mannschaft von Trainer Marco Rose werden.

"Wenn Dani Olmo regelmäßig gesund bleibt, ist er sicherlich ein Spieler, der eine Liga prägen kann und unfassbare Leichtigkeit und fußballerische Qualität ausstrahlt" , sagte der Coach bereits, als sein Spieler Anfang Juni nach längeren Verhandlungen seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert hatte.

Allein die Verletzungsproblematik bremste Olmo in der Vergangenheit immer wieder aus. In der vergangenen Saison hatte er wettbewerbsübergreifend 17 Spiele verpasst. "Wichtig ist für uns, so einen Spieler auf dem Platz zu haben, weil er uns in gewissem Maß Erfolg garantiert" , sagte Rose.

Ungewöhnlicher Weg

Mit 21 Jahren kam Olmo im Januar 2020 nach Leipzig und kostete stolze 20 Millionen Euro. Im Nachhinein betrachtet ein Schnäppchen, das der Klub damals an Land ziehen konnte. Das Risiko schien in der Tat überschaubar zu sein. Als der Spanier, der in der katalanischen Arbeiterstadt Terrassa nahe Barcelona aufwuchs, zu RBL wechselte, hatte er bereits 124 Profi-Spiele hinter sich gebracht - in der kroatischen Liga und in der Champions League für Dinamo Zagreb, wo er gleich vier Meisterschaften als Stammspieler feiern konnte.

So erfolgreich wie ungewöhnlich. Denn das große Talent schlug einen anderen Weg ein also die meisten anderen großen Talente. Sein Weg führte eben nicht schon früh zu einem europäischen Spitzenklub, obwohl er bereits in der Jugendakademie des FC Barcelona, La Masia, spielte und dort sein Können präsentierte. Olmo entschied sich vielmehr dafür Spielpraxis in Kroatien zu sammeln. "Meine Teamkollegen waren schockiert ", sagte Olmo damals in einem Interview mit Jutarnji list.

Europas Wunderkind

Dabei hätten Olmo alle (europäischen ) Türen offen gestanden. Denn an seinem großen Talent gab es nie Zweifel. Bei der U17-EM im Jahr 2015 brillierte Olmo bei den Spaniern, auch wenn die Iberer im Viertelfinale gegen die deutsche Nationalelf ausschieden. Die UEFA stellte Olmo damals als eines der Wunderkinder in Europa vor.

Das Wunderkind ist nun zu einem reiferen Spieler erwachsen und soll den Weg von RBL prägen und leiten. Immerhin wollen die Sachsen ein Konkurrent um die deutsche Meisterschaft sein. Der Start ist dank Dani Olmo schon einmal vollumfänglich geglückt.