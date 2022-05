Gosens mit Inter Vize-Meister

Inter mit dem in der 59. Minute eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens, feierte durch Treffer des Ex-Bundesliga-Profis Ivan Perisic (49.) sowie Joaquin Correa (55./57.) ebenfalls einen ungefährdeten Sieg.

AC Mailand: Fans von Milan in Sassuolo

Das kleine und mit rund 21.500 Zuschauern gefüllte Mapei-Stadion in Reggio Emilia, Heimstätte Sassuolos, war fest in Milan-Hand. Die Fans aus der 150 Kilometer entfernten Metropole hatten mehr als 100.000 Ticketwünsche, die meisten blieben unerfüllt, viele Tifosi reisten ohne Eintrittskarte an.

Fast zu erwarten, kam es zu einigen Tumulten. Vor dem Spiel versuchten Milan-Anhänger, eine Polizeisperre zu durchbrechen, die Sicherheitskräfte reagierten mit Schlagstöcken.

Mit Pioli kam die Wende

Nach der Meisterschaft 2011 war Milan in das Mittelmaß der Serie A abgerutscht und hatte drei Jahre lang sogar den Europapokal verpasst. Erst Coach Pioli brachte die Rot-Schwarzen zunächst wieder in die Champions League und nun an die Spitze in Italien - dabei stand der Trainer 2020 kurz davor, von Ralf Rangnick abgelöst zu werden.

Quelle: red/dpa/sid