15. Spieltag in der Serie A Eigentor in der Nachspielzeit - glücklicher Sieg für Milan Stand: 13.11.2022 21:21 Uhr

In der Serie A hat die AC Mailand mit einiger Mühe gegen Florenz gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Milan nicht selbst, er fiel erst in der Nachspielzeit.

Der deutsche U21-Nationalspieler Malick Thiaw hat mit dem früheren Champions-League-Sieger AC Mailand im letzten Spiel vor der WM-Pause einen glücklichen Sieg in der Serie A gefeiert. Durch ein Eigentor in der Nachspielzeit kam Milan am Sonntag (13.11.2022) daheim gegen den Tabellenzehnten AC Florenz zu einem 2:1 (1:1).

Ein Eigentor rettet Milan den Sieg

Rafael Leao (2.) hatte Milan früh in Führung gebracht, Antonin Barak (26.) glich für Florenz aus. Kurz vor dem Abpfiff lenkte dann Nikola Milenkovic eine Flanke der Wolfsburger Leihgabe Aster Vranckx ins eigene Tor (90.+1).

Thiaw, vor der Saison von Schalke 04 gekommen, stand zum zweiten Mal in der Startelf und wurde in der 56. Minute ausgewechselt.

Lazio könnte an Milan vorbeiziehen

Durch den Sieg schob sich Milan zunächst mit 33 Punkten auf Platz zwei der Tabelle hinter Primus SSC Neapel (41). Am Abend kann Lazio Rom (30) mit einem Sieg beim Tabellenfünften Juventus Turin (28) aber wieder an den Rossoneri vorbeiziehen.

Inter gewinnt Spitzenspiel gegen Atalanta

Milans Stadtrivale Inter Mailand hat das Spiel gegen Atalanta Bergamo knapp 3:2 (1:1) gewonnen. Mann des Tages aus Sicht von Inter war Edin Dzeko, er traf gleich zweimal (36. Minute, 56.). Das dritte Tor für Inter erzielte Bergamos José Palomino, es war ein Eigentor (61.).

Später traf Palomino noch einmal, diesmal ins Tor der Mailänder (77.). Zuvor hatte der ehemalige Leipziger Ademola Lookman Bergamo gar in Führung gebracht (25.).

Inters deutscher Linksverteidiger Robin Gosens saß beim Spiel gegen seinen Ex-Klub lange nur auf der Bank, ehe er in der 80. Minute eingewechselt wurde.

In der Tabelle liegt Inter mit 30 Punkten aus 15 Spielen auf Platz vier, Atalanta hat drei Punkte weniger und ist Sechster.