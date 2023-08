Serie A, 2. Spieltag Eiskalter Giroud - Milan feiert perfekten Start Stand: 26.08.2023 23:08 Uhr

Dank der Kaltschnäuzigkeit von Olivier Giroud hat AC Mailand auch das zweite Saisonspiel in der Serie A gewonnen. Der französische Stürmer verwandelte beim 4:1 (3:1) gegen den FC Turin am Samstag (26.08.2023) zwei Elfmeter. Schon in der Vorwoche hatten die "Rossoneri" souverän in Bologna gewonnen.

Der frühere Dortmunder Christian Pulisic (33.) hatte Milan in Führung gebracht, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Peer Schuurs (36.) behielt Ex-Weltmeister Giroud zunächst nach einem Handspiel die Nerven (43.), nach einem Foulspiel sorgte er vom Punkt für den 4:1-Endstand (65.). Theo Hernandez hatte zuvor für den dritten Mailänder Treffer gesorgt. Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw stand in der Startelf und wurde in der 79. Minute ausgewechselt.

Fehlstart für die Roma

Weit entfernt von einem perfekten Saisonstart ist die AS Rom. Nach dem 2:2 gegen Salernitana schwächelte das Team von Trainer José Mourinho auch bei Hellas Verona und verlor trotz des Tores von Houssem Aouar (56.) mit 1:2 (0:2). Ondrej Duda (4.) und Cyril Ngonge (45.+3) hatten die Gastgeber in Führung gebracht. Am nächsten Spieltag spielt die Roma zu Hause gegen Milan.