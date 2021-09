Zum ersten Mal in der Startelf

Daniel Maldini kam zum ersten Mal in der Startelf von Milan in der Serie A zum Einsatz, zuvor war er größtenteils nur zu Kurzeinsätzen gekommen. "Geschichte wurde geschrieben" , kommentierte der italienische Traditionsklub aus der Lombardei.

In der Tabelle setzte sich der AC mit dem Sieg mit 16 Punkten an die Tabellenspitze. Stadtrivale Inter kann am Abend mit einem Sieg gegen Bergamo gleichziehen.

red/sid/dpa | Stand: 25.09.2021, 17:45