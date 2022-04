Beim Comeback von Altstar Zlatan Ibrahimovic gewann Milan am Sonntag (24.04.2022) in Rom durch ein Tor von Sandro Tonali in der 94. Minute mit 2:1 (0:1).

Damit hat der AC weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger und Lokalrivale Inter, der im Spitzenspiel gegen AS Rom mit seinem eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens einen 3:1 (2:0)-Erfolg feierte. Der Meister hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.