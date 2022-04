Milan kam durch ein glanzloses 2:0 (1:0) gegen den FC Genua nach zuvor zwei torlosen Remis wieder zu einem Sieg und behauptete damit ihre Tabellenführung. Verfolger Inter Mailand blieb dem Lokalrivalen allerdings auf den Fersen. Der Meister gewann bei Spezia Calcio auch ohne Nationalspieler Robin Gosens 3:1 (1:0) und hat mit einem Spiel Rückstand weiter zwei Punkte weniger als die Rossoneri.

Am Ostermontag kann der SSC Neapel als dritter Kandidat für den Titelgewinn in der Serie A durch einen Erfolg gegen AS Rom wieder mit Inter gleichziehen.