Tod von Fußballprofi Astori Fahrlässige Tötung - Haftstrafe für Teamarzt Stand: 05.03.2025 12:39 Uhr

Sieben Jahre nach dem Tod von Fußball-Profi Davide Astori vom AC Florenz ist ein Arzt des Erstligisten zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Mediziner, der Astori trotz einer Herzerkrankung eine uneingeschränkte Spieltauglichkeit attestiert hatte, muss den Hinterbliebenen des Ex-Nationalspielers Medienberichten zufolge außerdem eine Entschädigung in Höhe von einer Million Euro zahlen.

Astori starb an Bradykardie

Astori war im März 2018 leblos in seinem Hotelzimmer in Udine gefunden worden. Anschließende Untersuchungen ergaben, dass der 31 Jahre alte Kapitän der "Fiorentina" an einer Bradykardie, einer extremen Verlangsamung des Herzschlages, starb.

In seiner Profi-Laufbahn hatte Astori vor seinem Engagement in der Toskana auch bei den Erstligisten Cagliari Calcio und AS Rom gespielt. Für die "Squadra Azzurra" absolvierte der Abwehrspieler 14 Einsätze. Sein unerwarteter Tod hatte in Italien große Bestürzung ausgelöst. Astori hinterließ eine Frau und eine Tochter.