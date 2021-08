Wie der Klub am Montagabend (02.08.21) bekannt gab, hat der 36 Jahre alte Verteidiger einen neuen Vertrag unterschrieben, der bis 2023 gültig ist. Bei der EM im Sommer hatte er als Stammspieler mit Italien den Titel gewonnen.

Seit 17 Jahren bei Juve

Chiellini war im Sommer 2004 von seinem Jugendverein AS Livorno zu Juve gewechselt und verbrachte die folgende Saison auf Leihbasis beim AC Florenz. Seit seiner Rückkehr zum Ende der Saison 2004/2005 spielt er ununterbrochen in Turin. In dieser Zeit wurde er neunmal Meister, fünfmal Pokalsieger und holte fünfmal den italienischen Supercup.

Für sein Land hat der knallharte Verteidiger bisher 112 Partien absolviert, dabei acht Tore erzielt - und auch hier dürfte seine Laufbahn weitergehen. 629 Pflichtspiele waren es für Chiellini auf Vereinsbasis, am Ende seines neuen Vertrages könnte er die 700er-Marke knacken.

Scherze mit Jordi Alba

Bei der EURO machte Chiellini unter anderem damit Schlagzeiten, dass er bei der Platzwahl vor dem Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Spanien seinen Kapitänskollegen Jordi Alba neckte, umarmte und ihn lachend als "Lügner" bezeichnete.

Chiellini erklärte hinterher: "Das war keine Taktik, um ihn zu verunsichern. Lachen, Scherze machen und den Gegner umarmen - das sind Dinge, die ich immer getan habe. Ich respektiere jeden und genieße jeden Moment auf dem Platz." Und das wird nun noch eine ganze Weile so weitergehen.

red/sid/dpa | Stand: 02.08.2021, 21:57