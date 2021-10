Vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 findet in Katar die Fußball-WM statt. Es ist das erste Mal, dass das WM-Turnier nicht in den europäischen Sommer-Monaten stattfinden wird - die Folgen für den am Freitag (29.10.2021) vom DFB-Präsidium verabschiedeten Rahmenterminkalender sind teilweise erheblich.

WM 2022: Nur sieben Tage Vorbereitung für die Nationalmannschaft

Nach dem letzten Bundesligaspiel 2022 bleiben vor dem WM-Eröffnungsspiel nur sieben Tage. Vorbereitung und Anreise müssen auch für die deutsche Mannschaft in diesem Zeitraum stattfinden. Zum Vergleich: 2018 reiste die deutsche Mannschaft am 23. Mai ins Trainingslager nach Südtirol, das erste Gruppenspiel gegen Mexiko fand 26 Tage später am 17. Juni statt.

Die Regularien für die WM 2022 hat die FIFA noch nicht veröffentlicht, 2018 mussten die Teams spätestens fünf Tage vor ihrem ersten Spiel im Gastgeberland sein. Die Gruppen und der Spielplan werden am 1. April 2022 ausgelost. Für Bundestrainer Hansi Flick bleiben vor der WM kaum Termine mit der Mannschaft: Nach die vier Länderspielen im Juni 2022 bleiben nur noch zwei weitere im Oktober 2022 - das war's.