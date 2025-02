Prozess in Madrid Rubiales weist Anschuldigungen vor Gericht zurück Stand: 11.02.2025 14:00 Uhr

Der ehemalige spanische Verbandschef Luis Rubiales hat im Prozess um den Skandal bei der Siegerehrung der Frauen-WM 2023 die Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen. Er sei sich "absolut sicher", dass Nationalspielerin Jennifer Hermoso dem Kuss auf ihre Lippen zugestimmt habe, sagte Rubiales vor Gericht.

Er habe Hermoso bei der Siegerehrung nach dem Finale, das Spanien gegen England gewann, gefragt, " ob ich dir einen Kuss geben darf, und sie hat 'okay" gesagt. So war es ", sagte Rubiales am Dienstag bei seiner mit Spannung erwarteten Aussage vor dem Staatsgerichtshof in Madrid.

Rubiales wiederholte damit seine Darstellung von einem einvernehmlichen Kuss. Zunächst habe auch nichts darauf hingedeutet, dass Hermoso ein Problem mit dem Kuss gehabt habe, sagte Rubiales: " Erst zwei Tage später änderte sie ihre Geschichte. "

Rubiales sprach vor Gericht von einem " Akt der Zuneigung ". Der 47-Jährige räumte aber ein, dass er auf dem Podium " einen Fehler gemacht " habe und dass sein Verhalten "nicht angemessen gewesen sei, er hätte "eine institutionellere Rolle spielen sollen". Rubiales bestritt aber, ein strafrechtlich relevantes Vergehen begangen zu haben.

Lippenleser als Teil von Rubiales' Verteidigungsstrategie

Zuvor hatte am Dienstag der Lippenleser Abel Banos auf Grundlage einer Video-Analyse im Gericht ausgesagt, dass Rubiales Hermoso tatsächlich nach dem Kuss gefragt habe. " Er sagte: 'Darf ich dir einen Kuss geben?' Daran gibt es keinen Zweifel ", sagte Banos. Die Antwort von Hermoso sei auf dem ihm zur Verfügung gestellten Video aber nicht zu erkennen.

Hermoso hatte zum Prozessauftakt beteuert, dass der Kuss keinesfalls einvernehmlich gefallen sei. Ein " Kuss auf die Lippen wird nur gegeben, wenn ich es so entscheide ", sagte die 34-Jährige.

Prozess wegen sexuellen Übergriffs und Nötigung

Der 47 Jahre alte Rubiales muss sich wegen sexuellen Übergriffs und Nötigung vor Gericht verantworten. Er hatte bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale im August 2023 vor laufenden Kameras und unter den Augen von Millionen Fernsehzuschauern den Kopf der Spielerin Hermoso mit beiden Händen gepackt und sie auf den Mund geküsst. Die weltweit im Fernsehen übertragene Szene löste Empörung aus, Kritiker werteten sie als Machtmissbrauch.

Seit einer Reform des spanischen Strafrechts gilt ein nicht einvernehmlicher Kuss als sexueller Übergriff. Rubiales ist zudem wegen Nötigung angeklagt, weil er Hermoso gedrängt haben soll, sich seiner Darstellung vom einvernehmlichen Kuss anzuschließen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren für Rubiales. Mitangeklagt sind drei weitere Männer. Die mündliche Verhandlung läuft bis zum 19. Februar. Die Urteilsverkündung wird einige Tage oder Wochen später erwartet.