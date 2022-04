Die Edeljoker von der City-Bank stachen wie heiße Nadeln in das aufgeweichte Wachs der Atletico-Abwehrmauer und sorgten dafür, dass die Engländer am nächsten Mittwoch zumindest mit einem 1:0-Vorsprung zum Rückspiel nach Spanien reisen.

Sonntag, 17.30 Uhr: Crunchtime in der Premier League

Dieses bevorstehende Match in der europäischen Königsklasse ist allerdings bei City erst einmal in den Hintergrund gerückt. Denn es geht für den englischen Meister in diesen Tagen auch darum, seinen nationalen Titel zu verteidigen.

Und da steht dem Guardiola-Team am Sonntag (17.30 Uhr im Live-Ticker, eine Zusammenfassung sehen Sie ab 19.15 Uhr in der Sportschau) die womöglich entscheidende Partie bevor: Es geht im direkten Duell gegen den FC Liverpool. Jenes Team, dem in den vergangenen Wochen und Monaten zehn Siege in Folge in der Premier League gelangen und das den zwischenzeitlichen Rückstand von satten 14 Zählern gegenüber Guardiolas Team auf einen einzigen Punkt verringerte. "Crunchtime" nennt man so etwas in Anlehnung an das US-amerikanische Basketball heute gern.

"FC Liverpool ist immer da"

Pep Guardiola hatte bereits im Januar die Seinen gewarnt, als man ihm schon zum Gewinn der nächsten Meisterschaft gratulieren wollte. "Der FC Liverpool ist die Mannschaft, die immer da ist, die uns immer nerven wird" , war sich der Spanier sicher.

Treffsicher: Citys Kevin De Bruyne

Und auch als Klopp die Meisterschaft für entschieden erklärte, hatte Guardiola den Finger gehoben. "Ich glaube ihm einfach nicht. Es ist alles möglich und er denkt das Gleiche, sonst wäre er nicht der Wettkämpfer, der er ist. Beide Mannschaften haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie eine unglaubliche Serie von Siegen in Folge erreichen können. Beide könnten 16, 17 Siege in Folge einfahren" , fügte der 51-Jährige an.

"City ist außergewöhnlich, Pep der beste Trainer"

Genauso sollte es kommen. Während Klopp und sein Team beinahe maschinengleich in den nächsten Wochen Spiel um Spiel gewannen, schwächelte City das ein oder andere Mal.

Topfit: Liverpools Luis Diaz (r) und Alexander-Arnold

Und Klopp weiß ganz genau, wie er Guardiola vor dem Top-Duell ins Schlingern bringen kann: indem er ihn umschwärmt. "City ist außergewöhnlich, spielt überragenden Fußball, und Pep ist der beste Trainer der Welt" , sagte Klopp in der vergangenen Woche. "Manchester City zu analysieren ist eine Mischung aus Spaß und Arbeit: Es macht Freude, ihnen zuzugucken, und auf der anderen Seite geht es darum, Wege zu finden, die andere noch nicht gefunden oder nicht oft genug gefunden haben."

Klopps Spitzen treffen Guardiola

Klopp sagte, es sei nie sein Plan gewesen, die beste Mannschaft der Welt zu haben. "Ich wollte eine Mannschaft haben, die die beste Mannschaft der Welt schlagen kann. Und das können wir."

Das sind Spitzen, die Guardiola ganz genau vernimmt. Und die den detailverliebten Fußball-Professor treffen. Nach dem 0:0 vor drei Wochen gegen Crystal Palace wäre er nach der Partie dem überragenden Crystal-Torwart Vicente Guaita beinahe an den Kragen gegangen.

Guardiola - wie versteinert beim Punktverlust

Wie versteinert hatte er zuvor den Frust über die torlosen 90 Minuten in sich hineingefressen und auf sämtliche Auswechslungen verzichtet. Torgefährliche Stars wie Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan und Raheem Sterling hatten vergeblich auf ihre Einwechslung gewartet.

Guardiola ist immer mal wieder vorgeworfen worden, in Stress-Situationen die Nerven zu verlieren und sich dann zu sehr vom Gegner einschüchtern zu lassen. Ob es im Kampf um die englische Meisterschaft der Saison 2021/22 zu einem ähnlichen Szenario kommen wird, könnte sich bereits am Sonntag zeigen.