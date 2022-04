Kurz danach war der Torwart erneut gefordert. Einen wuchtigen Schuss von Naby Keïta konnte er nur mit Mühe zur Seite abwehren, den Nachschuss von Trent Alexander-Arnold hielt er dann fest.

Konaté völlig frei

In der 17. Minute belohnte sich Liverpool aber mit der Führung. Bei einem Eckball kam Ibrahima Konaté völlig frei zum Kopfball und brachte den Ball aus sieben Metern im Netz unter.

Benfica ließ sich erst nach mehr als 20 Minuten zum ersten Mal gefährlich vor dem Tor der Gäste blicken. Éverton setzte den Ball nach schöner Einzelleistung an das Außennetz.

Benfica fast ohne Chance vor der Pause

Doch Liverpool blieb am Drücker. In der 26. Minute wurde Luis Díaz von Mané freigespielt, doch Vlachodimos ließ sich per Lupfer nicht überwinden, kurze Zeit später verpasste Salah nur knapp.

In der 34. Minute legten die "Reds" dann nach. Langer Ball auf Diaz, der per Kopf an Vlachodimos vorbei auf Mané spielte, und der musste nur noch einschieben - und das in einer Phase, in der sich die Hausherren leicht stabilisierten. Kurz vor der Pause hätte Salah fast sogar noch das 3:0 gemacht, doch der Ägypter scheiterte mit einem Heber.

Anschlusstor aus heiterem Himmel

Das rächte sich nach der Pause. Denn da gelang Benfica aus heiterem Himmel der Anchluss. Rafa Silvas flaches Anspiel vom rechten Flügel war eigentlich harmlos, doch Konaté schlug über den Ball. Der hinter ihm lauernde Darwin Núñez ließ sich das aus sieben Metern nicht nehmen.

Angefeuert von den Fans war das Team von Lucas Veríssimo nun voll da, kam aber zunächst nicht zu klaren Chancen. Bis zur 60 Minute. Da verhinderte Liverpools Schlussmann Alisson den Ausgleich, als er einen Schuss von Everton entschärfte.

Klopp reagierte mit einem Dreifachwechsel und brachte Roberto Firmino (für Mané), Jordan Henderson (für Thiago) und Diogo Jota (für Salah). In der Folge gelang es den "Reds", das Spiel zu beruhigen. Das Team aus der Premier League bekam wieder Zugriff und Kontrolle.

Leichter Aufreger dann in Minute 69: Núñez ging bei einem Konter im Strafraum im Zweikampf mit Virgil van Dijk zu Boden, Referee Gil Manzano ließ die Partie aber weiterlaufen.

Dìaz macht den Deckel drauf

In der Folge zog sich Benfica zurück und lauerte auf Fehler und Kontersituationen. Den Gefallen tat ihnen der FC Liverpool aber nicht. Stattdessen machten die Engländer den Deckel drauf. Als die Portugiesen noch einmal aufrückten, sorgte Dìaz per Konter für die Entscheidung. Dem Kolumbianer wäre in der Nachspiel fast sogar noch das vierte Tor gelungen.

Spitzenspiel bei Manchester City

Damit holte sich der FCL auch Selbstvertrauen für das Spitzenspiel am Wochenende in der Premier League. Am Sonntag tritt der Tabellenzweite bei Spitzenreiter Manchester City an.

Quelle: red/sid/dpa