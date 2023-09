Premier-League-Duell gegen Fulham City noch ohne Glanz - und trotzdem vorne weg Stand: 01.09.2023 17:33 Uhr

Bei Manchester City läuft noch nicht wieder alles rund. Dennoch führt das Guardiola-Team die Premier League schon wieder an. Am Samstag dürfte der neue Mittelfeld-Star dabei sein. Ausschnitte vom Spiel Citys gegen Fulham werden in der Sportschau am Samstag (ab 18 Uhr) zu sehen sein.

Wenn nicht alle Zeichen trügen, wird Matheus Nunes schon am Samstag (02.09.2023) das Trikot von Manchester City überstreifen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler von den Wolverhampton Wanderers war der ausgemachte Wunschspieler von Pep Guardiola. Der spanische Coach hat seinen Mann bekommen: Am Donnerstag einigten sich City und die Wolves auf einen Transfer - es wird eine Ablösesumme von 55 Mio. Euro kolportiert.

Ersatz für de Bruyne gefunden

Damit reagiert der englische Meister vor allem auf die Verletzung von Spielmacher Kevin de Bruyne - der Belgier fällt mit einer Oberschenkelverletzung wahrscheinlich bis in den Dezember hinein aus. Zudem hat das Team mit Ilkay Gündogan (FC Barcelona) ja einen zweiten wichtigen Mittelfeld-Strategen verloren.

Der Transfer von Nunes war elementar für City und wurde mit harten Bandagen durchgeboxt. Auch Nunes wählte die um sich greifende Variante Streik, um seinen Wechselwunsch bei den Wolves zu bekräftigen. Er ging letzte Woche nicht zum Training und stand dementsprechend auch nicht im Kader Wolverhamptons am letzten Wochenende in Everton.

Neuer Sechser: Matheus Nunes

Rücken-OP bei Guardiola

De Bruyne ist im Übrigen nicht der einzige prominente Ausfall bei City im Moment - den Trainer selbst hat es erwischt. Guardiola musste sich letzte Woche einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen und weilt zur Reha in Barcelona. Der Coach, der letztes Jahr all seine Wünsche mit City erfülllte und endlich auch die Champions League mit den Skyblues gewann ("Ich bin ruhig und unendlich erleichtert. Es ist so unendlich schwer, diese Trophäe zu gewinnen"), wird noch bis Mitte September fehlen.

Dessen ungeachtet hat sein Klub auf dem Transfermarkt noch kräftig mitgemischt - am Deadline-Day wurde über Leih- und Verkaufsdeals der überzähligen Akteure wie Joao Cancelo (FC Barcelona), James McAtee (Sheffield United), Taylor Harwood-Bellis (Southampton) und Cole Palmer (Chelsea) wild verhandelt.

Top-Bilanz trotz fehlendem Schwung

Fakt ist: Obwohl City nach dem großen Triumphen der letzten Saison nur schwerfällig in Gang kam und seinem Spiel der Glanz abging, gewann das Team den Supercup (Elfmeterschießen gegen Sevilla) und rangiert in der Premier League nach drei Spielen und drei Siegen auch wieder auf Platz eins.

Der Gegner am Samstag, der FC Fulham, sollte für den Meister kaum zum Stolperstein werden. Die Jungs vom Craven Cottage haben Mittelstürmer Aleksandar Mitrovic für über 50 Mio. Euro nach Saudi-Arabien ziehen lassen, dafür kamen aus Wolverhampton mit Raul Jimenez und Adama Traoré zwei gestandene Offensivkräfte dazu.

Fulham drohte auch Verlust von Schlüsselspieler

Mittelfeld-Sechser Joao Palhinha war auch schon fast weg. Der strategisch versierte Portugiese stand auf der Wunschliste des FC Bayern ganz oben. Bis zum Transferschuss konnte der FC Bayern jedoch keinen Vollzug vermelden. Dabei war Palhinha bereits in München und hatte den Medizincheck absolviert. Nach Medienberichten scheiterte der Deal aber, weil Fulham kurzfristig keinen Ersatz gefunden hat.