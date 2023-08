Premier League Liverpool feiert ersten Saisonsieg Stand: 19.08.2023 18:02 Uhr

Der FC Liverpool hat in der Premier League gegen den AFC Bournemouth den ersten Saisonsieg eingefahren.

Antoine Semenyo brachte die Gäste an der Anfield Road in Führung (3. Minute), doch das Team von Jürgen Klopp schlug noch vor der Pause zurück: Luis Diaz (27.) traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich, Mohamed Salah (36.) brachte Liverpool mit einem Schuss unter die Latte in Führung.

Liverpool in Unterzahl - aber mit erstem Saisonsieg

Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Liverpool selbst, Alexis Mac Allister musste nach grobem Foulspiel mit Rot vom Platz (58.). Doch vier Minuten später sorgte Diogo Jota sorgte mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

Brighton and Hove stürmte am 2. Spieltag vorerst an die Tabellenspitze. Die Südengländer kamen bei den Wolverhampton Wanderers zu einem 4:1-Erfolg.

Meister Manchester City erwartet am Samstagabend Newcastle United. Manchester United tritt bei Tottenham an.