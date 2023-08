Premier League Sakas Traumtor bringt Arsenal auf Kurs Stand: 12.08.2023 16:08 Uhr

Nationalspieler Kai Havertz ist mit seinem neuen Klub erfolgreich in die neue Saison der englischen Premier League gestartet.

Einen Tag nach dem Auftaktsieg von Meister Manchester City gelang dem 24-Jährigen mit dem FC Arsenal ein 2:1 (2:0) gegen Nottingham Forest. Eddie Nketiah (26.) und Buyako Saka (32.) mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel trafen in einer starken ersten Halbzeit für den englischen Vizemeister.

Taiwo Awoniyi sorgt für Spannung

In der abwechslungsreichen Schlussphase erzielte der Ex-Unioner Taiwo Awoniyi (83.) den Anschlusstreffer. Havertz war vor der Saison für umgerechnet rund 75 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den "Gunners" gewechselt.

Abgesichert vom auch vom FC Bayern umworbenen Declan Rice, der für 116 Millionen Euro von West Ham United gekommen war, spielte er diesmal wie Mannschaftskapitän Martin Ödegaard im offensiven Mittelfeld.

City mit Sieg und Sorgen um De Bruyne

Bereits am Freitag konnte sich Torjäger Erling Haaland über den guten Start und seinen Doppelpack für Manchester City freuen: "Fantastischer Start in einer schwierigen Begegnung" , sagte der Norweger nach dem 3:0 gegen Aufsteiger FC Burnley. "Es war wichtig, dass wir so anfangen."

Haaland erzielte schon in der vierten Minute aus kurzer Distanz den ersten Treffer dieser Spielzeit für den Meister, FA-Cup-Gewinner und Champions-League-Sieger. Der Norweger traf in der 36. Minute mit einem Schuss an die Lattenunterkante gleich zu seinem zweiten Saisontor. Rodri markierte in der 75. Minute den Endstand.

Debüt für Ex-Leipziger Gvardiol