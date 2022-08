Premier League Tottenham legt mit Sieg gegen Wolves vor Stand: 20.08.2022 15:48 Uhr

Harry Kane hat Tottenham am 3. Spieltag der Premier League zum Sieg gegen Wolverhampton geschossen.

Englands Kapitän traf am Samstag (20.08.2022) per Kopf zum 1:0-Siegtreffer gegen die Wolves. Mit 7 Punkten aus drei Spielen übernahm Tottenham damit vorerst die Tabellenspitze.

Kane mit dem Siegtreffer - 250. Tor für Spurs

Die Spurs kamen nach lethargischer erster Halbzeit erst nach der Pause auf Touren, nach zwei Aluminiumtreffern besorgte Kane nach einem Eckstoß den entscheidenden Treffer der Partie. Es war zugleich sein 250. Tor im Spurs-Trikot.

Arsenal und Manchester City haben die Chance, wieder an den Spurs vorbeizuziehen. Die Gunners treten am späten Samstagnachmittag in Bournemouth an. City, wie Arsenal noch ohne Verlustpunkt, spielt am Sonntag bei Newcastle United.

Klassiker United gegen Liverpool am Montag

Das Spitzenspiel ist für den Montagabend eingesetzt, Liverpool reist im Klassiker zum schwer kriselnden Erzrivalen Manchester United.