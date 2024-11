Debüt für Man United Ruben Amorim - der Auserwählte Stand: 21.11.2024 19:04 Uhr

Manchester United hofft mit Ruben Amorim endlich den Nachfolger des legendären Sir Alex Ferguson gefunden zu haben. Am Sonntag (21.11.2024) gibt der portugiesische Trainer sein Debüt gegen Aufsteiger Ipswich Town.

Von Moritz Rommel

Als Manchester City Anfang November in der Champions League bei Sporting Lissabon zu Gast war, schauten nicht nur die City-Fans gebannt ins Estadio Jose Alvalade. Auch die Anhänger des Stadtrivalen Manchester United guckten genau hin, schließlich stand ihr neuer Trainer an der Seitenlinie des portugiesischen Meisters.

Vier Tage zuvor hatten die "Red Devils" bekanntgegeben, dass Sporting-Coach Ruben Amorim ab dem 11. November das Traineramt des freigestellten Erik Ten Hag übernehmen würde. Amorim ahnte, dass die Augen der United-Anhänger auf dieses Spiel gerichtet sein würden: "Wenn das Ergebnis negativ ist, werden die Erwartungen sinken. Wenn wir gewinnen, werden sie denken, dass der neue Alex Ferguson angekommen ist" , sagte der Portugiese im Vorfeld. Sporting siegte mit 4:1.

Dementsprechend groß sind die Hoffnungen, dass der 39-Jährige endlich wieder eine Ära im Old Trafford prägen kann. Fans und Verantwortliche von United sehnen sich nach großen Erfolgen. Und Amorim, der elf Millionen Euro Ablöse kostete und einen Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben hat, soll diese Erfolge zurück ins "Theatre of Dreams" bringen.

Erfolgreiche Jahre bei Sporting

Ein Blick auf seine Zeit bei Sporting scheint zumindest seine stattliche Ablösesumme zu rechtfertigen. Amorim wechselte im Frühjahr 2020 aus Braga nach Lissabon. Seitdem wurde er zweimal portugiesischer Meister und gewann zweimal den Ligapokal. In der aktuellen Saison scheint Amorim seine Mannschaft aber nochmal auf ein neues Level gehoben zu haben.

Der Meister des Vorjahres ist auf dem besten Weg den Erfolg zu wiederholen – er steht mit 33 Punkten aus elf Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze. In der Champions League belegt Sporting nach beeindruckenden Leistungen Platz zwei und ist auf dem besten Weg, die Ligaphase zu überstehen und direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

Ruben Amorim wird von seinen Spielern bei Sporting gefeiert

Erneuter Fehlstart für United

Es sind Sphären, von denen der englische Rekordmeister aktuell nur träumen kann. Manchester United stand zuletzt im Jahr 2022 im Champions-League-Achtelfinale, scheiterte damals aber an Atletico Madrid. Im vergangenen Jahr schied der Klub mit einem Sieg aus sechs Spielen in der Gruppenphase aus, in diesem Jahr sind die "Red Devils" nach dem enttäuschenden achten Platz der vergangenen Premier-League-Spielzeit erst gar nicht für den Wettbewerb qualifiziert.

Und auch in dieser Saison läuft es alles andere als rund. Nur Platz 13 in der Liga und erst ein Sieg aus vier Spielen in der Europa League sind nicht zufriedenstellend für die hohen Ambitionen des einst so erfolgsverwöhnten Klubs. Immerhin schaffte es Interimstrainer und Vereinsikone Ruud van Nistelrooy, drei seiner vier Spiele zu gewinnen und die Ausgangssituation für seinen Nachfolger zu verbessern. Trotz Rang 13 sind es nur vier Punkte bis zu den Champions-League-Plätzen für United.

Amorim will eine Identität erschaffen

Dennoch wird es eine Herkulesaufgabe für Amorim, der seinen neuen Job in einem Interview mit dem vereinseigenen Sender "MUTV" als "große Verantwortung" bezeichnete - schließlich sei Manchester United "der Motor des Fußballs" und "der Motor der Premier League" . [...] "Ich fühle mich geehrt und bin begeistert ein Teil davon zu sein" , schwärmte der Portugiese.

Zudem erklärte der Neu-Coach, mit welcher Philosophie er Man United zurück zum Erfolg führen will: "Mit einem Wort: Team. Das Team ist für mich das Wichtigste. Und wenn man als Team arbeitet, dann kommt auch das individuelle Talent zur Geltung. Aber wenn ich ins Detail gehen soll, dann ist es der Charakter, die Art, wie wir kämpfen, wie wir spielen, und wir müssen eine Identität haben."

Dass der Weg von Sporting Lissabon zu Manchester United erfolgreich sein kann, haben vor Amorim schon einige Spieler gezeigt. Nani ging im Juli 2007 den Schritt aus Lissabon nach Manchester und verzeichnete in acht Jahren bei den Red Devils 111 Torbeteiligungen in 230 Spielen.

Auch der aktuelle United-Kapitän Bruno Fernandes wechselte im Winter 2020 aus Lissabon ins Old Trafford und war dort sofort Leistungsträger. Und dann wäre da noch ein gewisser Cristiano Ronaldo. "CR7" siedelte 2003 mit zarten 18 Jahren von Sporting auf die Insel über und reifte bei Man United zu einem der besten Spieler der Welt. Vorbilder, die Amorim Mut machen sollten.

United-Kapitän Bruno Fernandes

Erste Bewährungsprobe gegen Aufsteiger Ipswich

Am kommenden Sonntag wartet auf Amorim und seine neue Mannschaft die erste Bewährungsprobe. Beim Auswärtsspiel in Ipswich soll die Amorim-Ära mit einem Sieg gestartet werden. Der Aufsteiger steht zwar nur auf Rang 17, konnte aber im letzten Spiel vor der Länderspielpause den ersten Saisonsieg einfahren. Mit 2:1 gewannen die "Tractor Boys" bei den "Spurs" aus Tottenham. United hat im Gegenzug wettbewerbsübergreifend erst ein einziges Auswärtsspiel in dieser Spielzeit gewonnen.

Dennoch wird man in Manchester mit Zuversicht und Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Und sollte Ruben Amorim der gewünschte Auftaktsieg gelingen, hätte er den ersten Schritt in die großen Fußstapfen von Sir Alex Ferguson geschafft.