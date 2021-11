Farke siegt - und fliegt: Norwich überrascht mit Entlassung

Mit seiner Entlassung hatte Farke nicht gerechnet. Nach dem Sieg in Brentford war der 45-Jährige noch vom Erfolg seiner Mission überzeugt. "Wir haben einen großen Teamgeist und Glauben in der Truppe" , hatte Farke gesagt: "Jeder war schon vorher davon überzeugt, dass wir die ersten drei Punkte für den Klub holen werden."

Ein ewiges Auf und Ab

Den Verantwortlichen um Webber ( "Daniel wird bei uns immer willkommen sein" ) fehlte allerdings die Überzeugung mit Blick auf den Klassenerhalt. Denn mit Abstiegen kennt man sich bei Norwich mittlerweile ebenso gut aus wie mit Aufstiegen. Farke war 2017 von Borussia Dortmunds Reserve gekommen, 2019 führte er die Canaries in die Premier League. Ein Jahr später folgte der direkte Wiederabstieg, im vergangenen Sommer ging es aber gleich wieder hoch - mit dem Klubrekord von 97 Punkten.

Farke schien bis auf Weiteres gesetzt, schließlich bieten sich beim Verein aus dem Osten Englands unterdurchschnittliche finanzielle Möglichkeiten. "Der gesamte Klub sollte Daniel und seinem Stab für immer dankbar sein" , sagte Webber daher, Farke habe Norwich "unvergessliche Momente" auf "unserer Reise" beschert.

Desaströse Bilanz zu Saisonbeginn

Die Regeln des Profifußballs konnte er dann aber doch nicht aushebeln. Nur fünf Treffer in elf Spielen, dazu 26 Gegentore und ein deutlicher Rückstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen, all das sprach gegen Farke. Da halfen auch die vergangenen Erfolge nicht. "Jetzt müssen wir nach vorne schauen. Es sind noch 27 Spiele übrig, es ist noch ein langer Weg zu gehen" , sagte Webber, der noch keinen Nachfolger für Farke präsentiert hat: "Wir haben die Qualität in der Mannschaft, um Punkte zu sammeln und in der Tabelle nach oben klettern zu können."

sid | Stand: 07.11.2021, 11:04