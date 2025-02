Saisonaus nach Oberschenkelverletzung Nationalspieler Havertz erfolgreich operiert Stand: 16.02.2025 15:07 Uhr

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz ist nach seinem vorzeitigen Saisonaus wegen einer Oberschenkelverletzung erfolgreich operiert worden.

Das bestätigte der Angreifer des englischen Premier-League-Klubs FC Arsenal am Sonntag in den sozialen Medien.

Er bedankte sich für die "unterstützenden Nachrichten" infolge seiner Oberschenkelverletzung, dazu stellte der 25-Jährige ein Foto, auf dem er im Krankenhausbett den Daumen nach oben streckt.

"Die vergangenen Tage waren sowohl körperlich als auch geistig schwer zu verarbeiten" , schrieb Havertz. Die Botschaften hätten ihm aber "wirklich geholfen. Ich konzentriere mich jetzt auf meinen Weg zur vollständigen Genesung und werde dem Team im Hintergrund jede Unterstützung geben".

Verletzung im Trainingslager

Havertz hatte die Verletzung Anfang der Woche im Trainingslager der "Gunners" in Dubai erlitten. Die Reha werde "sich voraussichtlich bis in die Vorbereitung für die nächste Saison erstrecken", hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Havertz ist mit 15 Toren in 34 Spielen Arsenals treffsicherster Spieler und eine zentrale Figur im Titelrennen gegen den FC Liverpool.

Auch in der deutschen Nationalmannschaft gehört er zum Stammpersonal. Havertz, der im Sommer 2023 vom FC Chelsea zum Stadtrivalen gewechselt war, verpasst damit die Viertelfinalspiele des DFB-Teams in der Nations League am 20. und 23. März in Mailand und Dortmund gegen Italien. Auch das mögliche Finalturnier käme nach dem derzeitigen Stand der Dinge für Havertz zu früh.