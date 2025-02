Mittelstürmer fällt lange aus Havertz-Verletzung schockt nicht nur Arsenal Stand: 14.02.2025 12:06 Uhr

Das Saison-Aus von Kai Havertz ist ein schwerer Schock für den FC Arsenal und für die deutsche Nationalmannschaft. "Gunners"-Coach Mikel Arteta und Bundestrainer Julian Nagelsmann müssen umplanen.

Mikel Arteta müsste in diesen Tagen eigentlich bester Laune sein. Mit dem FC Arsenal liegt der spanische Trainer in der englischen Premier League auf Rang zwei und ist damit erster Verfolger des FC Liverpool. In der Champions League haben sich die "Gunners" als Dritter direkt fürs Achtelfinale qualifiziert.

Schwere Oberschenkelverletzung

Doch Arteta ist nicht bester Laune. Denn sein Topstürmer hat sich verletzt. Für Kai Havertz ist die Saison sogar vorzeitig beendet. Der Offensivspieler muss sich wegen einer Oberschenkelverletzung, die er Anfang der Woche im Trainingslager in Dubai erlitten hatte, einer Operation unterziehen. Das teilte sein Klub am Donnerstag mit. Die Operation soll "in den nächsten Tagen" stattfinden, anschließend werde der 25-Jährige ein Rehabilitationsprogramm beginnen, "das sich voraussichtlich bis in die Vorbereitung für die nächste Saison erstrecken wird" , hieß es in einer Mitteilung.

Für den Klub aus London ist das ein Desaster. 15 Tore und fünf Vorlagen in 34 Pflichtspielen hat Havertz auf dem Konto, als Mittelstürmer war er bei Arteta gesetzt. Erst zuletzt noch glänzte er im Spitzenspiel gegen Manchester City mit einem Treffer und einem Assist.

Arsenal mit Problemen in der Offensive

Nun sollte man denken, ein Klub wie der FC Arsenal könne solch einen Ausfall kompensieren - kann er aber nicht. Denn in der Offensive leiden die Londoner ohnehin unter Personalsorgen. Die Außenstürmer Bukayo Saka und Gabriel Martinelli laborieren an Oberschenkelverletzungen, auf der zentralen Angriffsposition fällt Gabriel Jesus mit einem Kreuzbandriss langfristig aus.

Immerhin bei Saka hat Arteta wieder Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Der englische Nationalspieler, der seit Dezember fehlt, war mit nach Dubai geflogen und könnte im März sein Comeback feiern. Derzeit bleiben Arteta aber nur drei Angreifer: Leandro Trossard und Raheem Sterling haben ihre Stärken aber auf den Flügeln, und Ethan Nwaneri ist eigentlich im offensiven Mittelfeld zu Hause.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta

Keine Verstärkungen im Winter

Am Samstag beim Ligaspiel bei Leicester City muss Areta jetzt improvisieren. Dass er mit seinem Team bei sieben Punkten Rückstand auf Liverpool nochmal ernsthaft in den Titelkampf eingreifen kann, scheint ausgeschlossen. Vielmehr wird es darum gehen, am Ende einen Champions-League-Platz zu behaupten. Neun Zähler beträgt aktuell der Vorsprung auf Manchester City. Und auch in der Königsklasse wird es schwer, ohne Havertz in den K.o.-Spielen gegen die Topteams zu bestehen.

Verärgert ist Arteta über die Klub-Bosse. Die "Gunners" waren im Wintertransferfenster zwar aktiv auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive, brachten aber keinen Transfer zustande. "Wir hatten die klare Absicht, die Möglichkeiten auszuloten, um unser Team mit Spielern zu verstärken, die einen positiven Einfluss haben können. Das ist uns nicht gelungen" , sagte der Coach.

Auch Nagelsmann muss umdenken

Geschockt ist auch Julian Nagelsmann. Denn Havertz gehört auch in der deutschen Nationalmannschaft zum Stammpersonal. "Die Nachricht der Verletzung ist ganz bitter und ein herber Verlust für uns als Mannschaft" , sagte der Bundestrainer, der Havertz vor allem wegen dessen Vielseitigkeit schätzt.

Kai Havertz (l.) und Julian Nagelsmann

Havertz verpasst die Viertelfinalspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am 20. und 23. März in Mailand und Dortmund gegen Italien. Ein mögliches Finalturnier findet Anfang Juni statt. Auch das käme nach dem derzeitigen Stand der Dinge für den ehemaligen Leverkusener zu früh.

Wie Arteta muss auch Nagelsmann nun kräftig umplanen. Für das Hinspiel in Italien im San Siro fällt schon der gesperrte Florian Wirtz aus. Vom "magischen Dreieck" bleibt damit nur der Münchner Jamal Musiala über.

Da bleibt nur zu hoffen, dass Havertz in Sommer zurückkommt. "Wir wünschen Kai alles Gute für die Operation und eine gute und schnelle Genesung. Wir werden für ihn da sein und ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz immer unterstützen" , sate Nagelsmann.