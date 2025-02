Premier League Rasantes Arsenal demütigt Manchester City Stand: 02.02.2025 19:41 Uhr

Was der Beginn einer Aufholjagd hätte werden können, wurde zu einem Debakel: Der FC Arsenal gewinnt das Topspiel der Premier League überdeutlich gegen Manchester City. Auch für Manchester United gab es den nächsten Nackenschlag.

Im Premier-League-Topspiel am Sonntag (02.02.2025) deklassierten die "Gunners" das Starensemble von Pep Guardiola um den ehemaligen Frankfurter Fußball-Profi Omar Marmoush mit 5:1 (1:0) und verkürzten den Tabellenrückstand auf den FC Liverpool zunächst auf sechs Punkte. Der Spitzenreiter hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Arsenal, in den beiden Vorjahren jeweils Zweiter hinter Meister City, ging durch Martin Oedegaard (2. Minute), der eine Vorlage von Kai Havertz verwertete, früh in Führung. In der Folge verpassten es die Londoner allerdings trotz einiger Chancen, noch in der ersten Hälfte zu erhöhen. Nach der Pause traf Erling Haaland (55.) im Londoner Emirates-Stadion zum Ausgleich für die Gäste, bei denen Marmoush in der Startaufstellung stand.

Auch Havertz trifft für Arsenal

Doch der Jubel beim Team des angezählten Startrainers Guardiola währte nur kurz. Schon beim nächsten Angriff schoss Thomas Partey (56.) die Gastgeber erneut in Führung. Der eingewechselte Myles Lewis-Skelly (62.) erhöhte für Arsenal. Der deutsche Keeper-Stefan Ortega musste noch weitere Male hinter sich greifen, als Havertz (76.) und der eingewechselte Ethan Nwaneri (90.+3) das Debakel für Man City perfekt machten.

Die "Skyblues" haben als Vierter schon neun Punkte Rückstand auf Arsenal und 15 auf den FC Liverpool. Davor auf Platz drei rangiert das Überraschungsteam von Nottingham Forest mit 47 Zählern.

Auch Crystal Palace stürmt das Old Trafford

Nach drei Pflichtspielsiegen in Folge ist Manchester United in der Premier League wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Jean-Philippe Mateta schoss Crystal Palace im Old Trafford zum 2:0 (1:0)-Sieg.

Für die Mannschaft des ehemaligen Bundesligatrainers Oliver Glasner war es der vierte Sieg in den vergangenen sechs Ligaspielen, in dieser Zeit traf Mateta, der von 2018 bis 2021 für Mainz 05 gespielt hatte, nun sechsmal. Für Man United endete eine Miniserie, zuletzt hatte das Team von Trainer Ruben Amorim in der Liga beim FC Fulham (1:0) und in der Europa League gegen die Glasgow Rangers (2:1) und bei Steaua Bukarest (2:0) gewonnen.

In der Tabelle ging Crystal Palace durch den Sieg an den "Red Devils" vorbei, die beiden Mannschaft belegen nun die Plätze 13 und 14. Amorim und Co. dürften sich damit endgültig auf eine Restsaison im Niemandsland der Premier League einstellen können und sich auf die nächste Spielzeit vorbereiten. Jedoch gibt es auch neue Sorgen: Lisandro Martinez musste aufgrund einer Knieverletzung mit der Trage vom Platz gebracht werden.

Liverpool gibt sich weiter keine Blöße

Der FC Liverpool liegt dank Mohamed Salah weiter auf Titelkurs. Die "Reds" setzten sich am Samstag beim AFC Bournemouth nach einem Doppelpack des ägyptischen Superstars mit 2:0 (1:0) durch und feierten damit den dritten Sieg in Serie. Nach 23 Spieltagen liegt Liverpool, das zuletzt Mitte September eine Niederlage in der Liga kassierte, neun Punkte vor dem ersten Verfolger FC Arsenal.

Liverpools Mohamed Salah bejubelt seinen Treffer zusammen mit seinen Teamkollegen

Salah brachte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot mit einem schmeichelhaften Foulelfmeter in Führung (30.). Zuvor hatte es nur einen leichten Kontakt zwischen Bournemouths Lewis Cook und Cody Gakpo gegeben, doch auch ein VAR-Einsatz änderte die Entscheidung von Schiedsrichter Darren England nicht. Im zweiten Durchgang erhöhte der 32-Jährige (75.), für Salah war es bereits das 21. Saisontor.

Newcastle unterliegt Fullham

Eine böse Überraschung gab es für den Tabellenfünften Newcastle United. Das Team aus dem Nordosten Englands unterlag daheim gegen den FC Fulham mit 1:2. Jacob Murphy hatte den von einem saudischen Fonds finanzierten Klub in Führung gebracht (37.), doch im zweiten Abschnitt ging die Partie verloren. Raul Jimenez (61.) und Rodrigo Muniz (82.) drehten das Match für die Gäste.

Brighton mit Debakel in Nottingham

Brighton und der deutsche Trainer Fabian Hürzeler haben derweil eine herbe Klatsche in Nottingham einstecken müssen. Beim 7:0 (3:0) für Nottingham verbuchte die Hürzeler-Elf zwar deutlich mehr Ballbesitz, blieb vor dem Tor im Gegensatz zum Gastgeber allerdings völlig ineffizient.

Lewis Dunk (12. Spielminute, Eigentor), Morgan Gibbs-White (25.), Chris Wood per Dreierpack (32., 64., 69.), Neco Williams (89.) und Jota Silva (90. +1) trafen für Nottingham zum Kantersieg. Nottingham setzt damit eine beeindruckende Saison fort und festigt den dritten Tabellenplatz, Hürzelers Brighton muss die sechste Saison-Niederlage hinnehmen und bleibt Neunter.