Premier League Nach Aufstieg - Spekulation um Farkes Rauswurf in Leeds Stand: 26.04.2025 18:47 Uhr

Trainer Daniel Farke hat Leeds United zum Aufstieg in die Premier League geführt - nun wird über seinen Rauswurf spekuliert. Er selbst zeigt sich darüber nicht verwundert.

Am Montag steht für Leeds gegen Bristol City um 21 Uhr das vorletzte Saisonspiel an, der Aufstieg in die Premier League ist bereits sicher. Doch nun wird in England darüber spekuliert, ob Farke in der Premier League noch Trainer von Leeds United sein wird.

"Das ist nicht überraschend" , sagte Farke bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Denn ich wusste genau, bei welchem Klub ich unterschrieben habe. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Trainer Leeds in den vergangenen 20 Jahren hatte. Aber normalerweise ist es schon eine gute Leistung, wenn man drei Monate durchhält."

Leeds sei ein Klub, bei dem "viel Druck, viel Lärm und große Erwartungen" herrschen, sagte Farke. Und weil der Klub so groß und emotional sei, würden die Medien in England Geschichten haben wollen. "Journalisten aus dem ganzen Land, die niemals hier sind, haben nie mit einer Person aus dem Klubs gesprochen." Die "Daily Mail" berichtet vom Plan eines Trainerwechsels, "The Athletic" beruft sich dagegen auf Quellen im Klub, nach denen Farke Trainer bleibt. Farke selbst sagte, er wolle nun Leeds in der Premier League etablieren. "Ich kann keine Kraft für Gerüchte verschwenden."

Stadionausbau, dauerhaft Premier League: Der Klub hat große Pläne

Der Klub, der um die Jahrtausendwende regelmäßig im Europapokal spielte, stieg 2004 aus der Premier League ab und verbrachte danach 16 Jahre in der Zweitklassigkeit. 2021 erfolgte die Rückkehr, 2023 der nächste Abstieg und nun spielt Leeds wieder in der Premier League.

Das Stadion Elland Road in Leeds

Dafür soll das Stadion ausgebaut werden, die Elland Road fasst derzeit 37.645 Fans. Nach dem Zukauf von Grundstücken um das Stadion sollen die Arbeiten in den kommenden zwölf Monaten beginnen, um das Stadion auf rund 56.500 Plätze zu vergrößern.

Für Leeds soll der Aufstieg der Grundstein für eine bessere Zukunft sein. Doch die Premier League entwickelt sich zuletzt zu einem immer geschlossenerem Kreis. Die drei Aufsteiger Ipswich Town, Leicester City und FC Southampton stehen schon seit Wochen als Absteiger fest. Auch im Vorjahr mussten die Aufsteiger Luton Town, FC Burnley und Sheffield United direkt wieder runter.

Die Entscheidung kommt aus San Francisco

Es gehört also einiges dazu, den Klassenverbleib zu schaffen. Die Frage steht im Raum: Ist Daniel Farke, der 2019 mit Norwich City in die Premier League aufstieg und direkt wieder runter musste, der richtige Mann dafür? Farke glaubt, dass das so ist und hofft auf das Transferfenster. "Wir müssen in den Kader investieren" , sagte er. "Es werden hoffentlich einige Spieler kommen, und die richtigen, um uns zu verbessern."

Leeds United gehört seit 2023 der Investmentgesellschaft "49ers Enterprise", eine Tochterfirma der San Francisco 49ers, einem Footballteam aus der NFL. Zudem wurde Red Bull Minderheitsaktionär des Klubs. Red Bull kontrolliert weltweit mehrere Klubs.

Leeds Uniteds Vorsitzender Paraag Marathe im Stadion vor dem Spiel gegen Norwich City

Paraag Marathe, der von den 49ers entsandte Vorsitzende bei Leeds United, bedankte sich nach dem feststehenden Aufstieg in einer Mitteilung für den "unermüdlichen Einsatz" Farkes und dessen Mannschaft. "Ihr habt euch euren Platz in der Geschichte von Leeds United redlich verdient." Leeds gehöre in die Premier League, schrieb Marathe, "und unser Ziel ist es, dort langfristig präsent zu sein" . Bald muss er festlegen, welcher Trainer das sicherstellen soll.