Umbruch beim FC Liverpool Klopp mit neu formiertem Mittelfeld gegen die Bayern Stand: 01.08.2023 10:12 Uhr

Nach Jordan Henderson haben der FC Liverpool und sein Trainer Jürgen Klopp jetzt auch Fabinho an Saudi-Arabien verloren. Im Testspiel gegen den FC Bayern muss sich ein neu formiertes Mittelfeld beweisen.

Eigentlich müsste sich Liverpools Trainer Jürgen Klopp mächtig freuen über das Testspiel gegen den FC Bayern München am Mittwoch (13.30 MESZ) in Singapur. Ein Duell mit dem deutschen Rekordmeister ist für den ehemaligen Dortmund-Coach schließlich immer etwas Besonderes. Und Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist ja auch ein guter alter Bekannter.

Allerdings herrscht bei den "Reds" in diesen Tagen ein wenig Unruhe. Erst am Montag (31.07.2023) musste der 19-malige englische Meister den nächsten hochkarätigen Weggang verkraften. Fabinho wechselt nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad. Der 29 Jahre alte Brasilianer war Klopps Mittelfeldabräumer.

"Traurig, absolut seltsam"

Zuvor war schon Nationalspieler und "Reds"-Kapitän Jordan Henderson dem Ruf des Geldes erlegen. Der 33-Jährige hatte sich Al-Ettifaq angeschlossen. Für Klopp war das ein schwerer Schlag. Zwölf Jahre war Henderson beim FC Liverpool und galt als verlängerter Arm des Trainers.

Klopp verlor den einzigen Kapitän, den er bei Liverpool je hatte. Es sei "traurig, absolut seltsam" , sagte der Coach, "aber ich denke, es ist auch für ihn aufregend. Wir werden ihn ohne jeden Zweifel vermissen, das ist klar - als Mensch und als Spieler. Aber, wie gesagt, so ist der Fußball."

Mit Henderson und Fabinho haben zwei Spieler den Klub von der Anfield Road verlassen, die gemeinsam 582 Premier-League-Spiele auf den Buckel haben. Dass es für das Mittelfeld-Duo insgesamt 60,7 Millionen Euro an Ablöse gab, dürfte für Klopp nur ein sehr schwacher Trost sein.

Auch Milner und Keita sind weg

Helfen könnte jetzt - trotz seines Alters - James Milner. Doch der defensive Mittelfeldmann ist zu Brighton & Hove Albion gewechselt. Naby Keita, für den Liverpool vor fünf Jahren noch 60 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen hatte, der aber wegen zahlreicher Verletzungen fast die komplette vergangenen Saison verpasst hatte, wagt einen Neuanfang bei Werder Bremen. Nicht mehr für Liverpool auflaufen wird auch Roberto Firmino, den es ebenfalls nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli zog. Und Fabio Carvalho wurde an RB Leipzig ausgeliehen. Kurzum: Der Kader hat an Breite verloren.

Szoboszlai und Mac Allister neu im Team

Gegen die Bayern darf sich jetzt das neu formierte Mittelfeld des FC Liverpool beweisen - sofern es denn schon da ist. Neu im Team ist der Ungar Dominik Szoboszlai, der für 70 Millionen Euro von RB Leipzig zum Klub kam. Klopp ist vor allem von der Schnelligkeit und der Schusstechnik des 22-Jährigen begeistert. Topzugang der "Reds" ist Alexis Mac Allister (42 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion). Der 24-jährige Argentinier hielt bei der Weltmeisterschaft in Katar Lionel Messi auf dem Weg zum Titel den Rücken frei. Die beiden hätten "nicht lange gebraucht, um auch auf dem Platz zu überzeugen, das ist gut" , sagte Klopp. Auch die offene Kapitänsfrage hat er schon geklärt. Abwehrchef Virgil van Dijk beerbt Henderson.

Großes Interesse an Lavia

Doch Liverpool will und muss im Mittelfeld noch nachlegen. Großes Interesse hat Klopp an Romeo Lavia von Premier-League-Absteiger FC Southampton. Der 19-Jährige Belgier gilt als eines der Top-Talente in Europa und wäre im defensiven Mittelfeld Fabinho-Nachfolger. Auch Manu Koné von Borussia Mönchengladbach könnte jetzt wieder ein Thema werden, der Franzose ist derzeit allerdings verletzt. Das von einigen Medien kolportierte Interesse an Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain hat Klopp zuletzt dagegen ins Reich der Fabel verwiesen.