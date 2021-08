Harry Kane trainiert wieder bei den "Spurs"

Zumindest kündigte Kane an, am Samstag (07.08.2021) wieder zur Arbeit bei dem Klub aus der Premier League erscheinen zu wollen.

"Obwohl ich nicht auf die Einzelheiten der Situation eingehen werde, möchte ich klarstellen, dass ich das Training nie abgelehnt habe" , twitterte er am Freitag. Er werde am Samstag "wie geplant zurückkehren" .

"Wir sind interessiert"

Britische Medien hatten darüber berichtet, dass der Torjäger bereits am Montag (02.08.2021) zu Leistungs- und einem Coronatest auf dem Klubgelände der "Spurs" erscheinen sollte, um am nächsten Tag das Training aufzunehmen. Der 28 Jahre alte Engländer wird seit Wochen mit dem englischen Meister Manchester City in Verbindung gebracht. "Wir sind interessiert. Aber er ist ein Spieler von Tottenham. Wenn sie nicht verkaufen wollen, tun sie es nicht. Wenn sie es wollen, können wir es versuchen" , sagte Citys Trainer Pep Guardiola am Freitag.

Coronabestimmungen Grund für Verspätung?

Nachdem in vielen britischen Medien übereinstimmend berichtet worden war, Kane habe die Tests am Montag und die Trainingseinheiten danach geschwänzt, kamen im Lauf der Woche schon Zweifel an dieser Version auf. Der verspätete Trainingsstart könne auch mit den Corona-Restriktionen nach Kanes Urlaub auf den Bahamas zusammenhängen.