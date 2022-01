Stolzer Blick zurück

Mit der Heimspielstätte der "Blues" in London verbindet sein Verein gute Erinnerungen: " Wir sind das erste Team, was ein Ligaspiel an der Stamford Bridge gewonnen hat ", erinnert sich Croot stolz.

Kurz nach der Gründung Chelseas im Oktober 1905 habe man dort gespielt. Croot lacht: " Egal, wie das Spiel am Samstag ausgeht, das können sie uns nicht mehr nehmen. "

Eines der größten Spiele in der Vereinsgeschichte

Zum Spiel im FA Cup sagt er: " Das sind die Sachen aus dem Träume gemacht sind. " Niemals hätte er zu Beginn der Saison gedacht, dass sein Verein an deren Ende ein Spiel gegen den Champions-League-Sieger bestreiten würde.

Langfristig sollen die Charity-Projekte des Vereins weitergehen - und Croot will den Verein weiter nach oben führen - in die Ligen der "English Football League". In diesen Profiligen gibt es einfach mehr Geld. Dann braucht es auch kein Duell mit Chelsea, um sich finanziell über Wasser zu halten.